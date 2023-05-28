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Спустя сто лет в храме Самеба отпели грузинского политика Александра Ломтатидзе
Спустя сто лет в храме Самеба отпели грузинского политика Александра Ломтатидзе
Отпевание Александра Ломтатидзе совершил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T16:15+0400
2023-05-28T16:15+0400
2023-05-28T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Гражданская панихиде по грузинскому политическому государственному и общественному деятелю, заместителю председателя Учредительного собрания Республики Грузия Александру Ломтатидзе прошла в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. Останки государственного деятеля Александра Ломтатидзе, которые были отпеты в Тбилиси в День независимости 26 мая спустя сто лет, захоронят в Дидубийском пантеоне общественных деятелей. На гражданской панихиде присутствовали высшие должностные лица исполнительной и законодательной власти Грузии и представители Патриархии. Отпевание Александра Ломтатидзе совершил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио. Александр Ломтатидзе 12 марта 1919 года был избран членом учредительного собрания Первой Демократической Республики Грузия по списку Социал-демократической рабочей партии Грузии, являлся членом Центральной избирательной комиссии и старшим товарищем председателя учредительного собрания Карло Чхеидзе. Во время отсутствия председателя Чхеидзе он председательствовал на заседаниях Учредительного собрания. Спустя 100 лет – останки государственного деятеля Грузии вернули на родину >>Первая Демократическая Республика Грузия просуществовала два с половиной года, после того, как на ее территории была установлена советская власть, Ломтидзе остался в Грузии и участвовал в движении сопротивления. В 1923 году вместе с другими политзаключенными был сослан в Россию. Позже из-за тяжелой болезни ему разрешили переехать в Ташкент, где в августе 1924 года он снова был заключен в тюрьму. Вскоре после заключения Ломтидзе скончался и был похоронен на христианском кладбище Ташкента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, храм самеба
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, храм самеба
Спустя сто лет в храме Самеба отпели грузинского политика Александра Ломтатидзе
16:15 28.05.2023 (обновлено: 17:08 28.05.2023)
Отпевание Александра Ломтатидзе совершил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Гражданская панихиде по грузинскому политическому государственному и общественному деятелю, заместителю председателя Учредительного собрания Республики Грузия Александру Ломтатидзе прошла в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.
Останки государственного деятеля Александра Ломтатидзе, которые были отпеты в Тбилиси в День независимости 26 мая спустя сто лет, захоронят в Дидубийском пантеоне общественных деятелей. На гражданской панихиде присутствовали высшие должностные лица исполнительной и законодательной власти Грузии и представители Патриархии.
"Своей короткой, но героической биографией Александр Ломтатидзе создал для будущих поколений бессмертный пример служения Родине, независимости и свободе нашей страны. Я хотел бы поблагодарить нашего посла в Узбекистане господина Зураба Абдушелишвили, правительство Узбекистана за организацию этого мероприятия", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на панихиде.
Отпевание Александра Ломтатидзе совершил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио.
Александр Ломтатидзе 12 марта 1919 года был избран членом учредительного собрания Первой Демократической Республики Грузия по списку Социал-демократической рабочей партии Грузии, являлся членом Центральной избирательной комиссии и старшим товарищем председателя учредительного собрания Карло Чхеидзе.
Во время отсутствия председателя Чхеидзе он председательствовал на заседаниях Учредительного собрания.
Первая Демократическая Республика Грузия просуществовала два с половиной года, после того, как на ее территории была установлена советская власть, Ломтидзе остался в Грузии и участвовал в движении сопротивления.
В 1923 году вместе с другими политзаключенными был сослан в Россию. Позже из-за тяжелой болезни ему разрешили переехать в Ташкент, где в августе 1924 года он снова был заключен в тюрьму. Вскоре после заключения Ломтидзе скончался и был похоронен на христианском кладбище Ташкента.