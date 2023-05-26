https://sputnik-georgia.ru/20230526/spustya-100-let---ostanki-gosudarstvennogo-deyatelya-gruzii-vernuli-na-rodinu--278039176.html

Спустя 100 лет – останки государственного деятеля Грузии вернули на родину

Спустя 100 лет – останки государственного деятеля Грузии вернули на родину

Александр Ломтидзе умер в Ташкенте, где и был похоронен на христианском кладбище 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T15:03+0400

2023-05-26T15:03+0400

2023-05-26T15:19+0400

грузия

новости

шалва папуашвили

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Власти Грузии вернули на родину останки государственного деятеля, первого заместителя председателя Учредительного собрания Демократической республики Грузия Александра Ломтатидзе, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости. Папуашвили сообщил, что от имени парламента члены Учредительного собрания Грузии посмертно награждаются парламентским Орденом Свободы за особый вклад в укрепление независимости, государственности и парламентаризма Грузии: председатель собрания Карло Чхеидзе, первый заместитель председателя Александр Ломтатидзе и заместители председателя Эквтиме Такаишвили и Симон Мдивани. Ранее стало известно, что по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили в День независимости страны посмертно присвоено звание Национальных героев 15 членам военного центра Комитета независимости Грузии под предводительством Котэ Абхази, расстрелянного за попытку антисоветского восстания 21 мая 1923 года.Председатель парламента отметил, что и членам военного центра Комитета независимости Грузии, и членам Учредительного собрания Грузии будет отдана дань памяти от имени грузинского народа. Как отметил председатель парламента, День независимости является символом свободы, стойкости, сильного и бесстрашного духа грузинского народа. Празднование Дня независимости в столице началось с военного парада, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны и торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими, которая впервые прошла в 10 регионах страны и в Тбилиси. Мемориал расстрелянным за подготовку антисоветского восстания установили в Тбилиси>>Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Кем был Александр Ломтидзе?Парламент Республики Грузия (бывший Национальный совет) 22 ноября 1918 года утвердил Конституцию о выборах в Учредительное собрание, которая предусматривала избрание 130 членов собрания всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием на основе пропорциональной избирательной системы по партийным спискам. Для участия в выборах в учредительное собрание были зарегистрированы 15 политических партий.Александр Ломтатидзе 12 марта 1919 года был избран членом учредительного собрания Первой Демократической республики Грузия по списку Социал-демократической рабочей партии Грузии, являлся членом Центральной избирательной комиссии и старшим товарищем председателя учредительного собрания Карло Чхеидзе.Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси>>Во время отсутствия председателя Чхеидзе он председательствовал на заседаниях Учредительного собрания.Первая Демократическая Республика Грузия просуществовала два с половиной года, после того, как на ее территории была установлена советская власть, Ломтидзе остался в Грузии и участвовал в движении сопротивления. В 1923 году вместе с другими политзаключенными был сослан в Россию. Позже из-за тяжелой болезни ему разрешили переехать в Ташкент, где августе 1924 года снова был заключен в тюрьму. Вскоре после заключения Ломтидзе скончался и был похоронен на христианском кладбище Ташкента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, день независимости грузии