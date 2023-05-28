https://sputnik-georgia.ru/20230528/vlasti-oppozitsiya-i-12-trebovaniy-evrosoyuza---mnenie-genseka-gruzinskoy-mechty-278086085.html

Власти, оппозиция и 12 требований Евросоюза – мнение генсека "Грузинской мечты"

Власти, оппозиция и 12 требований Евросоюза – мнение генсека "Грузинской мечты"

Сегодня оппозиция продолжает бороться против Грузии и европейского будущего страны, считает генсек 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T23:43+0400

2023-05-28T23:43+0400

2023-05-28T23:47+0400

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каха каладзе

грузинская мечта

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинская власть, в отличие от оппозиции, делает все, чтобы выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения страной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По словам мэра Тбилиси, не стоит думать, что это препятствия, направленные против "Грузинской мечты", наоборот, это шаги, предпринятые против страны. "Принимаются меры помешать стране в получении статуса. Не только здесь, но и за границей они бегают по кабинетам, как было при подписании соглашения об ассоциации, как было при решении о безвизовом режиме", – сказал Каладзе. Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента >>По его словам, сегодня эти же люди продолжают бороться против Грузии, против грузинского народа и европейского будущего страны. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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