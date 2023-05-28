https://sputnik-georgia.ru/20230528/vlasti-oppozitsiya-i-12-trebovaniy-evrosoyuza---mnenie-genseka-gruzinskoy-mechty-278086085.html
Власти, оппозиция и 12 требований Евросоюза – мнение генсека "Грузинской мечты"
Власти, оппозиция и 12 требований Евросоюза – мнение генсека "Грузинской мечты"
Сегодня оппозиция продолжает бороться против Грузии и европейского будущего страны, считает генсек 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T23:43+0400
2023-05-28T23:43+0400
2023-05-28T23:47+0400
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политика
каха каладзе
грузинская мечта
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинская власть, в отличие от оппозиции, делает все, чтобы выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения страной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По словам мэра Тбилиси, не стоит думать, что это препятствия, направленные против "Грузинской мечты", наоборот, это шаги, предпринятые против страны. "Принимаются меры помешать стране в получении статуса. Не только здесь, но и за границей они бегают по кабинетам, как было при подписании соглашения об ассоциации, как было при решении о безвизовом режиме", – сказал Каладзе. Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента >>По его словам, сегодня эти же люди продолжают бороться против Грузии, против грузинского народа и европейского будущего страны. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта, еврокомиссия
грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта, еврокомиссия
Власти, оппозиция и 12 требований Евросоюза – мнение генсека "Грузинской мечты"
23:43 28.05.2023 (обновлено: 23:47 28.05.2023)
Сегодня оппозиция продолжает бороться против Грузии и европейского будущего страны, считает генсек
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинская власть, в отличие от оппозиции, делает все, чтобы выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения страной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Что касается 12 требований, то власть Грузии делает все возможное для выполнения всех рекомендаций, и этот процесс будет завершен к концу июня. Оппозиция не предприняла ни одного шага для реализации этих рекомендаций, не то что позитивного шага, наоборот, эти люди делают все, чтобы хоть как-то помешать упомянутому процессу", – заявил Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, не стоит думать, что это препятствия, направленные против "Грузинской мечты", наоборот, это шаги, предпринятые против страны.
"Принимаются меры помешать стране в получении статуса. Не только здесь, но и за границей они бегают по кабинетам, как было при подписании соглашения об ассоциации, как было при решении о безвизовом режиме", – сказал Каладзе.
По его словам, сегодня эти же люди продолжают бороться против Грузии, против грузинского народа и европейского будущего страны.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов.
К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.