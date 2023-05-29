https://sputnik-georgia.ru/20230529/gruziya-ostanetsya-odna-v-sluchae-konflikta-s-rossiey--spiker-parlamenta-278113870.html

Грузия останется одна в случае конфликта с Россией – спикер парламента

Грузия останется одна в случае конфликта с Россией – спикер парламента

Мы потому говорим об угрозе войны, чтобы и граждане, и политические лидеры осознали свою ответственность, заявил председатель парламента 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T20:24+0400

2023-05-29T20:24+0400

2023-05-29T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Риск войны в Грузии нельзя преувеличивать, и власти говорят о ее угрозе, чтобы и граждане, и политики понимали свою ответственность, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на мероприятие по случаю празднования Дня независимости, 26 мая, раскритиковала власти страны и заявила, что внушение страха войны в собственном обществе или манипулирование этим не сможет стать формулой успешного управления. Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. Ранее Папуашвили не раз заявлял, что предложение к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию. "Им удавалось каждый раз провокациями втягивать Грузию в войну. Мы потому говорим об угрозе войны, чтобы и граждане, и политические лидеры осознали свою ответственность. Мы всегда легко следовали своим эмоциям, мы должны стараться контролировать свои чувства и действовать с холодным рассудком", – заявил Папуашвили. Как отметил глава грузинского законодательного органа, после конфликта в 2008 году со стороны Запада не только не было соответствующей реакции и не были введены санкции против России, а наоборот, было заявлено о политике перезагрузки с Москвой. Предвзятая или принципиальная – реакция на решение "Грузинской мечты" по президенту >>"Уверяю вас, если Россия вновь начнет эскалацию в Грузии, здесь вместе с нами никто не будет воевать, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо них. Максимум, что может сделать Запад, это поставлять оружие. Оружие-то поставляют, но на земле Украины проливается только кровь украинцев", – заявил Папуашвили. На самом деле мы должны сказать нашим западным партнерам, что то, что сейчас происходит на Украине, мы уже прошли в 2008 году, и сейчас они должны способствовать тому, чтобы мы еще раз не оказались под подобным риском, подчеркнул Папуашвили. Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта