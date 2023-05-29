https://sputnik-georgia.ru/20230529/predvzyataya-ili-printsipialnaya---reaktsiya-na-reshenie-gruzinskoy-mechty-po-prezidentu-278110467.html
Предвзятая или принципиальная – реакция на решение "Грузинской мечты" по президенту
Предвзятая или принципиальная – реакция на решение "Грузинской мечты" по президенту
Политсовет "Грузинской мечты" опубликовал заявление, в котором сказано, что президент Грузии необъективная и политически предвзятая 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T17:21+0400
2023-05-29T17:21+0400
2023-05-29T17:47+0400
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саломе зурабишвили
грузинская мечта
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брюссель
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили принципиальна, и на нее невозможно повлиять, заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, комментируя заявление политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В заявлении говорится, что для защиты института президента страны и во избежание углубления политической конфронтации "Грузинская мечта" не намерена вступать в полемику с президентом, несмотря на то, что ее действия в последнее время характеризуются как крайне необъективные и политически предвзятые в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил.По его словам, "Грузинская мечта" воспринимает критику президента очень болезненно. По словам Мсхиладзе, к сожалению, заявления "Грузинской мечты" о защитите института президента расходятся с делом. Мсхиладзе также прокомментировал ту часть заявления политсовета партии, где сказано, что "Грузинская мечта" готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом". Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии>>"В последнем предложении заявления "Грузинской мечты" было, что они могут быть посредниками между президентом и частью общественности. Президент не делит общество на части, она президент всех. Огромное спасибо, мы сами как-нибудь продолжим общение с обществом", – отметил Мсхиладзе. Нет полемике Несмотря на то, что "Грузинская мечта" отказалась вступать в полемику с президентом, отвечать на вопросы и делать разъяснения все же пришлось генеральному секретарю правящей партии Кахе Каладзе. Как отметил Каладзе, любая партия должна проводить интересы собственной страны, предпринимать соответствующие шаги для ее развития, и поэтому важно, чтобы каждый политик и политическая партия хорошо это осознавали. Политики отметил, что заявление политсовета "Грузинской мечты" вовсе не для запугивания Зурабишвили.Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она выиграла выборы во втором туре как независимый кандидат, но при активной поддержке партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.Почему сейчасЗаявление политсовета "Грузинской мечты" может быть своеобразной превенцией перед выступлением Зурабишвили в Европарламенте, которое состоится 31 мая, считает оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что выступление Зурабишвили в Европарламенте не нанесет ущерба интересам государства. Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии>>Президент Грузии планирует отправиться в Брюссель для выступления в Европарламенте. Это выступление планировалось еще 18 апреля, но, по словам Зурабишвили, поездка в Страсбург сорвалась из-за искусственного затягивания правительством процесса дачи согласия на визит. В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента. Отношения президента и "Мечты" Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые. Президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Более того, она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу. Премьер: президент Грузии не представляет исполнительную власть страны>>Ранее, во время своего последнего выступления в парламенте Грузии, Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". Последние резкие заявления в адрес правящей партии Зурабишвили сделала в ходе торжественной церемонии по случаю Дня независимости Грузии, 26 мая, где вновь затронула темы возобновления авиасообщения с Россией и вопрос евроинтеграции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта, хатия деканоидзе, брюссель, каха каладзе
Предвзятая или принципиальная – реакция на решение "Грузинской мечты" по президенту
17:21 29.05.2023 (обновлено: 17:47 29.05.2023)
Политсовет "Грузинской мечты" опубликовал заявление, в котором сказано, что президент Грузии необъективная и политически предвзятая
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили принципиальна, и на нее невозможно повлиять, заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, комментируя заявление политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В заявлении говорится, что для защиты института президента страны и во избежание углубления политической конфронтации "Грузинская мечта" не намерена вступать в полемику с президентом, несмотря на то, что ее действия в последнее время характеризуются как крайне необъективные и политически предвзятые в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил.
"К сожалению, "Грузинская мечта" не познакомилась с президентом и не поняла ее характер. На нее не действует превенция и воздействие. Я не знаю, вы называете принципиальность упрямством? Президент действительно принципиальна", – заявил Мсхиладзе журналистам.
По его словам, "Грузинская мечта" воспринимает критику президента очень болезненно.
"Если критика президента несправедливая, то у них должны быть определенные аргументы. Если критика президента справедливая, то они должны обычно воспринять ее", – отметил Мсхиладзе.
По словам Мсхиладзе, к сожалению, заявления "Грузинской мечты" о защитите института президента расходятся с делом.
"Что они подразумевают под защитой института президента, я не понимаю, поскольку на деле они делают другое", – подчеркнул Мсхиладзе.
Мсхиладзе также прокомментировал ту часть заявления политсовета партии, где сказано, что "Грузинская мечта" готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом".
"В последнем предложении заявления "Грузинской мечты" было, что они могут быть посредниками между президентом и частью общественности. Президент не делит общество на части, она президент всех. Огромное спасибо, мы сами как-нибудь продолжим общение с обществом", – отметил Мсхиладзе.
Нет полемике
Несмотря на то, что "Грузинская мечта" отказалась вступать в полемику с президентом, отвечать на вопросы и делать разъяснения все же пришлось генеральному секретарю правящей партии Кахе Каладзе.
Как отметил Каладзе, любая партия должна проводить интересы собственной страны, предпринимать соответствующие шаги для ее развития, и поэтому важно, чтобы каждый политик и политическая партия хорошо это осознавали.
"С нашей стороны данное заявление означает то, что мы не хотим вступать в полемику с президентом, опять-таки исходя из интересов нашей страны и опять-таки исходя из того, что мы бережно относимся к институту президента", – заявил Каладзе журналистам.
Политики отметил, что заявление политсовета "Грузинской мечты" вовсе не для запугивания Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она выиграла выборы во втором туре как независимый кандидат, но при активной поддержке партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.
Почему сейчас
Заявление политсовета "Грузинской мечты" может быть своеобразной превенцией перед выступлением Зурабишвили в Европарламенте, которое состоится 31 мая, считает оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе.
"Они знают, что президент Грузии обязательно раскритикует тот очень трудный пророссийский курс, который взят "Грузинской мечтой", – заявила Деканоидзе журналистам.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что выступление Зурабишвили в Европарламенте не нанесет ущерба интересам государства.
Президент Грузии планирует отправиться в Брюссель для выступления в Европарламенте. Это выступление планировалось еще 18 апреля, но, по словам Зурабишвили, поездка в Страсбург сорвалась из-за искусственного затягивания правительством процесса дачи согласия на визит. В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента.
Отношения президента и "Мечты"
Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.
Президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Более того, она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу.
Ранее, во время своего последнего выступления в парламенте Грузии, Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии.
По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.
По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны".
Последние резкие заявления в адрес правящей партии Зурабишвили сделала в ходе торжественной церемонии по случаю Дня независимости Грузии, 26 мая, где вновь затронула темы возобновления авиасообщения с Россией и вопрос евроинтеграции Грузии.