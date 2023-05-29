https://sputnik-georgia.ru/20230529/predvzyataya-ili-printsipialnaya---reaktsiya-na-reshenie-gruzinskoy-mechty-po-prezidentu-278110467.html

Предвзятая или принципиальная – реакция на решение "Грузинской мечты" по президенту

Предвзятая или принципиальная – реакция на решение "Грузинской мечты" по президенту

Политсовет "Грузинской мечты" опубликовал заявление, в котором сказано, что президент Грузии необъективная и политически предвзятая 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T17:21+0400

2023-05-29T17:21+0400

2023-05-29T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили принципиальна, и на нее невозможно повлиять, заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, комментируя заявление политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В заявлении говорится, что для защиты института президента страны и во избежание углубления политической конфронтации "Грузинская мечта" не намерена вступать в полемику с президентом, несмотря на то, что ее действия в последнее время характеризуются как крайне необъективные и политически предвзятые в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил.По его словам, "Грузинская мечта" воспринимает критику президента очень болезненно. По словам Мсхиладзе, к сожалению, заявления "Грузинской мечты" о защитите института президента расходятся с делом. Мсхиладзе также прокомментировал ту часть заявления политсовета партии, где сказано, что "Грузинская мечта" готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом". Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии>>"В последнем предложении заявления "Грузинской мечты" было, что они могут быть посредниками между президентом и частью общественности. Президент не делит общество на части, она президент всех. Огромное спасибо, мы сами как-нибудь продолжим общение с обществом", – отметил Мсхиладзе. Нет полемике Несмотря на то, что "Грузинская мечта" отказалась вступать в полемику с президентом, отвечать на вопросы и делать разъяснения все же пришлось генеральному секретарю правящей партии Кахе Каладзе. Как отметил Каладзе, любая партия должна проводить интересы собственной страны, предпринимать соответствующие шаги для ее развития, и поэтому важно, чтобы каждый политик и политическая партия хорошо это осознавали. Политики отметил, что заявление политсовета "Грузинской мечты" вовсе не для запугивания Зурабишвили.Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она выиграла выборы во втором туре как независимый кандидат, но при активной поддержке партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.Почему сейчасЗаявление политсовета "Грузинской мечты" может быть своеобразной превенцией перед выступлением Зурабишвили в Европарламенте, которое состоится 31 мая, считает оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что выступление Зурабишвили в Европарламенте не нанесет ущерба интересам государства. Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии>>Президент Грузии планирует отправиться в Брюссель для выступления в Европарламенте. Это выступление планировалось еще 18 апреля, но, по словам Зурабишвили, поездка в Страсбург сорвалась из-за искусственного затягивания правительством процесса дачи согласия на визит. В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента. Отношения президента и "Мечты" Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые. Президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Более того, она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу. Премьер: президент Грузии не представляет исполнительную власть страны>>Ранее, во время своего последнего выступления в парламенте Грузии, Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". Последние резкие заявления в адрес правящей партии Зурабишвили сделала в ходе торжественной церемонии по случаю Дня независимости Грузии, 26 мая, где вновь затронула темы возобновления авиасообщения с Россией и вопрос евроинтеграции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта, хатия деканоидзе, брюссель, каха каладзе