https://sputnik-georgia.ru/20230529/gruzinskaya-mechta-otkazalas-ot-kritiki-i-polemiki-s-prezidentom-gruzii-278102157.html
Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии
Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии
Саломе Зурабишвили на президентских выборах в 2018 году пришла к власти, баллотируясь как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T14:45+0400
2023-05-29T14:45+0400
2023-05-29T15:35+0400
политика
грузия
саломе зурабишвили
грузинская мечта
новости
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет критиковать и вступать в полемику с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что ее действия в последнее время характеризуются как крайне необъективные и политически предвзятые, говорится в заявлении политсовета партии. Как отмечено в заявлении, последние два года президент Грузии все чаще выступает с заявлениями, которые негативно воспринимаются и оцениваются в первую очередь той частью грузинского общества, которая поддержала ее на президентских выборах 2018 года на основании призыва "Грузинской мечты". Правящая партия несет особую ответственность за защиту высших конституционных институтов Грузии, в том числе института президента Грузии, отмечено в заявлении.Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии>>В правящей партии также напомнили, что "Грузинская мечта" поддержала кандидатуру Зурабишвили на президентских выборах именно в расчете на то, что она достойно выполнит функцию надпартийного президента в системе парламентского правления. В заявлении политсовета партии также отмечено, что, когда Зурабишвили была избрана на пост президента, руководство "Грузинской мечты" четко разъяснило, что, несмотря на поддержку на выборах, у нее нет никаких обязательств перед правящей партией. "Грузинская мечта" полностью соблюдала этот подход с того дня, как Зурабишвили принесла присягу, и соблюдает его до сих пор, подчеркнули в правящей партии. Ответственность правящей партии - не поспособствовать упадку института президента. С этой же целью "Грузинская мечта" считает своим долгом не дать кому бы то ни было возможность для углубления политической конфронтации, говорится в заявлении.Премьер: президент Грузии не представляет исполнительную власть страны>>"Мы должны защищать институт президентства даже тогда, когда престижу этого института угрозу создает сам действующий президент… Наш долг сохранить госпоже Саломе Зурабишвили минимальную легитимность для осуществления ей своих президентских полномочий в течение оставшихся полутора лет, - сказано в заявлении. Этим и продиктовано наше решение не вступать в полемику с Зурабишвили, отметили в политсовете.В правящей партии выразили надежду, что Зурабишвили не пойдет на еще более острую конфронтацию с большей частью грузинского общества. "Грузинская мечта" готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом", - отмечено в заявлении политсовета. Отношения президента и "Мечты"Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она выиграла выборы во втором туре как независимый кандидат, но при активной поддержке партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые. Президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Более того, она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу.Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны >>Ранее, во время своего последнего выступления в парламенте, Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". Последние резкие заявления в адрес правящей партии Зурабишвили сделала в ходе торжественной церемонии по случаю Дня независимости Грузии, 26 мая, где вновь затронула темы возобновления авиасообщения с Россией и вопрос евроинтеграции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, новости
политика, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, новости
Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии
14:45 29.05.2023 (обновлено: 15:35 29.05.2023)
Саломе Зурабишвили на президентских выборах в 2018 году пришла к власти, баллотируясь как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет критиковать и вступать в полемику с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что ее действия в последнее время характеризуются как крайне необъективные и политически предвзятые, говорится в заявлении политсовета партии.
Как отмечено в заявлении, последние два года президент Грузии все чаще выступает с заявлениями, которые негативно воспринимаются и оцениваются в первую очередь той частью грузинского общества, которая поддержала ее на президентских выборах 2018 года на основании призыва "Грузинской мечты".
"Несмотря на то, что подобное восприятие и оценка имеют под собой прочную объективную основу, мы не считаем целесообразным реагировать на политические заявления госпожи Саломе Зурабишвили", - считают в политсовете.
Правящая партия несет особую ответственность за защиту высших конституционных институтов Грузии, в том числе института президента Грузии, отмечено в заявлении.
В правящей партии также напомнили, что "Грузинская мечта" поддержала кандидатуру Зурабишвили на президентских выборах именно в расчете на то, что она достойно выполнит функцию надпартийного президента в системе парламентского правления.
"Но, к сожалению, госпожа Саломе Зурабишвили избрала другой путь, и в течение последних двух лет явно проявила политическую предвзятость в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил", - говорится в заявлении.
В заявлении политсовета партии также отмечено, что, когда Зурабишвили была избрана на пост президента, руководство "Грузинской мечты" четко разъяснило, что, несмотря на поддержку на выборах, у нее нет никаких обязательств перед правящей партией.
"Грузинская мечта" полностью соблюдала этот подход с того дня, как Зурабишвили принесла присягу, и соблюдает его до сих пор, подчеркнули в правящей партии.
"Несмотря на то, что недавние действия госпожи Саломе Зурабишвили характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью, что жестко противоречит функции внепартийного конституционного должностного лица, наша позиция заключается в том, что мы должны принципиально воздерживаться от критики президента Грузии", - отмечено в заявлении.
Ответственность правящей партии - не поспособствовать упадку института президента. С этой же целью "Грузинская мечта" считает своим долгом не дать кому бы то ни было возможность для углубления политической конфронтации, говорится в заявлении.
"Мы должны защищать институт президентства даже тогда, когда престижу этого института угрозу создает сам действующий президент… Наш долг сохранить госпоже Саломе Зурабишвили минимальную легитимность для осуществления ей своих президентских полномочий в течение оставшихся полутора лет, - сказано в заявлении.
Этим и продиктовано наше решение не вступать в полемику с Зурабишвили, отметили в политсовете.
В правящей партии выразили надежду, что Зурабишвили не пойдет на еще более острую конфронтацию с большей частью грузинского общества.
"Грузинская мечта" готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом", - отмечено в заявлении политсовета.
Отношения президента и "Мечты"
Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она выиграла выборы во втором туре как независимый кандидат, но при активной поддержке партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.
Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.
Президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Более того, она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу.
Ранее, во время своего последнего выступления в парламенте, Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии.
По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.
По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны".
Последние резкие заявления в адрес правящей партии Зурабишвили сделала в ходе торжественной церемонии по случаю Дня независимости Грузии, 26 мая, где вновь затронула темы возобновления авиасообщения с Россией и вопрос евроинтеграции Грузии.