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Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии
Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии
Саломе Зурабишвили на президентских выборах в 2018 году пришла к власти, баллотируясь как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T14:45+0400
2023-05-29T15:35+0400
политика
грузия
саломе зурабишвили
грузинская мечта
новости
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет критиковать и вступать в полемику с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что ее действия в последнее время характеризуются как крайне необъективные и политически предвзятые, говорится в заявлении политсовета партии. Как отмечено в заявлении, последние два года президент Грузии все чаще выступает с заявлениями, которые негативно воспринимаются и оцениваются в первую очередь той частью грузинского общества, которая поддержала ее на президентских выборах 2018 года на основании призыва "Грузинской мечты". Правящая партия несет особую ответственность за защиту высших конституционных институтов Грузии, в том числе института президента Грузии, отмечено в заявлении.Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии&gt;&gt;В правящей партии также напомнили, что "Грузинская мечта" поддержала кандидатуру Зурабишвили на президентских выборах именно в расчете на то, что она достойно выполнит функцию надпартийного президента в системе парламентского правления. В заявлении политсовета партии также отмечено, что, когда Зурабишвили была избрана на пост президента, руководство "Грузинской мечты" четко разъяснило, что, несмотря на поддержку на выборах, у нее нет никаких обязательств перед правящей партией. "Грузинская мечта" полностью соблюдала этот подход с того дня, как Зурабишвили принесла присягу, и соблюдает его до сих пор, подчеркнули в правящей партии. Ответственность правящей партии - не поспособствовать упадку института президента. С этой же целью "Грузинская мечта" считает своим долгом не дать кому бы то ни было возможность для углубления политической конфронтации, говорится в заявлении.Премьер: президент Грузии не представляет исполнительную власть страны&gt;&gt;"Мы должны защищать институт президентства даже тогда, когда престижу этого института угрозу создает сам действующий президент… Наш долг сохранить госпоже Саломе Зурабишвили минимальную легитимность для осуществления ей своих президентских полномочий в течение оставшихся полутора лет, - сказано в заявлении. Этим и продиктовано наше решение не вступать в полемику с Зурабишвили, отметили в политсовете.В правящей партии выразили надежду, что Зурабишвили не пойдет на еще более острую конфронтацию с большей частью грузинского общества. "Грузинская мечта" готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом", - отмечено в заявлении политсовета. Отношения президента и "Мечты"Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она выиграла выборы во втором туре как независимый кандидат, но при активной поддержке партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые. Президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Более того, она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу.Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны &gt;&gt;Ранее, во время своего последнего выступления в парламенте, Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". Последние резкие заявления в адрес правящей партии Зурабишвили сделала в ходе торжественной церемонии по случаю Дня независимости Грузии, 26 мая, где вновь затронула темы возобновления авиасообщения с Россией и вопрос евроинтеграции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, новости
политика, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, новости

Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии

14:45 29.05.2023 (обновлено: 15:35 29.05.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГлавный офис правящей партии "Грузинская мечта"
Главный офис правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Саломе Зурабишвили на президентских выборах в 2018 году пришла к власти, баллотируясь как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет критиковать и вступать в полемику с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что ее действия в последнее время характеризуются как крайне необъективные и политически предвзятые, говорится в заявлении политсовета партии.
Как отмечено в заявлении, последние два года президент Грузии все чаще выступает с заявлениями, которые негативно воспринимаются и оцениваются в первую очередь той частью грузинского общества, которая поддержала ее на президентских выборах 2018 года на основании призыва "Грузинской мечты".

"Несмотря на то, что подобное восприятие и оценка имеют под собой прочную объективную основу, мы не считаем целесообразным реагировать на политические заявления госпожи Саломе Зурабишвили", - считают в политсовете.

Правящая партия несет особую ответственность за защиту высших конституционных институтов Грузии, в том числе института президента Грузии, отмечено в заявлении.
Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии>>
В правящей партии также напомнили, что "Грузинская мечта" поддержала кандидатуру Зурабишвили на президентских выборах именно в расчете на то, что она достойно выполнит функцию надпартийного президента в системе парламентского правления.
"Но, к сожалению, госпожа Саломе Зурабишвили избрала другой путь, и в течение последних двух лет явно проявила политическую предвзятость в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил", - говорится в заявлении.
В заявлении политсовета партии также отмечено, что, когда Зурабишвили была избрана на пост президента, руководство "Грузинской мечты" четко разъяснило, что, несмотря на поддержку на выборах, у нее нет никаких обязательств перед правящей партией.
"Грузинская мечта" полностью соблюдала этот подход с того дня, как Зурабишвили принесла присягу, и соблюдает его до сих пор, подчеркнули в правящей партии.
"Несмотря на то, что недавние действия госпожи Саломе Зурабишвили характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью, что жестко противоречит функции внепартийного конституционного должностного лица, наша позиция заключается в том, что мы должны принципиально воздерживаться от критики президента Грузии", - отмечено в заявлении.
Ответственность правящей партии - не поспособствовать упадку института президента. С этой же целью "Грузинская мечта" считает своим долгом не дать кому бы то ни было возможность для углубления политической конфронтации, говорится в заявлении.
Премьер: президент Грузии не представляет исполнительную власть страны>>
"Мы должны защищать институт президентства даже тогда, когда престижу этого института угрозу создает сам действующий президент… Наш долг сохранить госпоже Саломе Зурабишвили минимальную легитимность для осуществления ей своих президентских полномочий в течение оставшихся полутора лет, - сказано в заявлении.
Этим и продиктовано наше решение не вступать в полемику с Зурабишвили, отметили в политсовете.
В правящей партии выразили надежду, что Зурабишвили не пойдет на еще более острую конфронтацию с большей частью грузинского общества.
"Грузинская мечта" готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом", - отмечено в заявлении политсовета.

Отношения президента и "Мечты"

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она выиграла выборы во втором туре как независимый кандидат, но при активной поддержке партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.
Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.
Президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Более того, она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу.
Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны >>
Ранее, во время своего последнего выступления в парламенте, Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии.
По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.
По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны".
Последние резкие заявления в адрес правящей партии Зурабишвили сделала в ходе торжественной церемонии по случаю Дня независимости Грузии, 26 мая, где вновь затронула темы возобновления авиасообщения с Россией и вопрос евроинтеграции Грузии.
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