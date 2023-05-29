https://sputnik-georgia.ru/20230529/gruzinskaya-mechta-otkazalas-ot-kritiki-i-polemiki-s-prezidentom-gruzii-278102157.html

Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии

Крайне необъективная – "Грузинская мечта" отказалась от полемики с президентом Грузии

Саломе Зурабишвили на президентских выборах в 2018 году пришла к власти, баллотируясь как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T14:45+0400

2023-05-29T14:45+0400

2023-05-29T15:35+0400

политика

грузия

саломе зурабишвили

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новости

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет критиковать и вступать в полемику с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что ее действия в последнее время характеризуются как крайне необъективные и политически предвзятые, говорится в заявлении политсовета партии. Как отмечено в заявлении, последние два года президент Грузии все чаще выступает с заявлениями, которые негативно воспринимаются и оцениваются в первую очередь той частью грузинского общества, которая поддержала ее на президентских выборах 2018 года на основании призыва "Грузинской мечты". Правящая партия несет особую ответственность за защиту высших конституционных институтов Грузии, в том числе института президента Грузии, отмечено в заявлении.Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии>>В правящей партии также напомнили, что "Грузинская мечта" поддержала кандидатуру Зурабишвили на президентских выборах именно в расчете на то, что она достойно выполнит функцию надпартийного президента в системе парламентского правления. В заявлении политсовета партии также отмечено, что, когда Зурабишвили была избрана на пост президента, руководство "Грузинской мечты" четко разъяснило, что, несмотря на поддержку на выборах, у нее нет никаких обязательств перед правящей партией. "Грузинская мечта" полностью соблюдала этот подход с того дня, как Зурабишвили принесла присягу, и соблюдает его до сих пор, подчеркнули в правящей партии. Ответственность правящей партии - не поспособствовать упадку института президента. С этой же целью "Грузинская мечта" считает своим долгом не дать кому бы то ни было возможность для углубления политической конфронтации, говорится в заявлении.Премьер: президент Грузии не представляет исполнительную власть страны>>"Мы должны защищать институт президентства даже тогда, когда престижу этого института угрозу создает сам действующий президент… Наш долг сохранить госпоже Саломе Зурабишвили минимальную легитимность для осуществления ей своих президентских полномочий в течение оставшихся полутора лет, - сказано в заявлении. Этим и продиктовано наше решение не вступать в полемику с Зурабишвили, отметили в политсовете.В правящей партии выразили надежду, что Зурабишвили не пойдет на еще более острую конфронтацию с большей частью грузинского общества. "Грузинская мечта" готова оказать максимальное содействие президенту Грузии во избежание углубления противостояния с народом", - отмечено в заявлении политсовета. Отношения президента и "Мечты"Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она выиграла выборы во втором туре как независимый кандидат, но при активной поддержке партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые. Президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Более того, она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу.Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны >>Ранее, во время своего последнего выступления в парламенте, Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". Последние резкие заявления в адрес правящей партии Зурабишвили сделала в ходе торжественной церемонии по случаю Дня независимости Грузии, 26 мая, где вновь затронула темы возобновления авиасообщения с Россией и вопрос евроинтеграции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, новости