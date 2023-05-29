https://sputnik-georgia.ru/20230529/pravitelstvo-gruzii-podderzhit-predprinimateley-v-vysokogornykh-regionakh-278109901.html
Правительство Грузии поддержит предпринимателей в высокогорных регионах
Правительство Грузии поддержит предпринимателей в высокогорных регионах
В рамках программы софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч лари 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T16:58+0400
2023-05-29T16:58+0400
2023-05-29T17:24+0400
грузия
новости
экономика
отар шамугия
сельское хозяйство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250569047_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ce6a7a24ab82aaea6fbb31db24a00c8.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Новая государственная программа по содействию предпринимательской деятельности в высокогорных поселениях стартует в Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства. Цель программы – способствовать развитию частного сектора, созданию новых рабочих мест, улучшению социально-экономических условий жителей в высокогорных населенных пунктах страны. В рамках программы софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч лари, но не более 50% от общей стоимости представленного проекта. Кредиты для грузинских фермеров станут доступнее >>Для молодых предпринимателей и сельскохозяйственных кооперативов установлена дополнительная 10% льгота. Общая стоимость проекта на момент подачи заявки не должна превышать 500 тысяч лари. На данном этапе бюджет программы составляет 5 миллионов лари. Агентство развития села начнет прием заявок со второй половины июня. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>В рамках программы государство профинансирует сберегательные, перерабатывающие предприятия, винные погреба, небольшие семейные гостиницы, объекты питания, а также любые другие бизнес-идеи, не считая предусмотренные программой исключения. Эти исключения прописаны в программе и включают в себя строительную деятельность, девелопмент, торговые объекты, транспортные услуги и т. д. Производство первичной сельскохозяйственной продукции также является исключением, так как это направление финансируется в рамках различных государственных программ и доступно каждому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250569047_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afbe7eb9ec76266149c511e3985955ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии
Правительство Грузии поддержит предпринимателей в высокогорных регионах
16:58 29.05.2023 (обновлено: 17:24 29.05.2023)
В рамках программы софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Новая государственная программа по содействию предпринимательской деятельности в высокогорных поселениях стартует в Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.
Цель программы – способствовать развитию частного сектора, созданию новых рабочих мест, улучшению социально-экономических условий жителей в высокогорных населенных пунктах страны.
В рамках программы софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч лари, но не более 50% от общей стоимости представленного проекта.
Для молодых предпринимателей и сельскохозяйственных кооперативов установлена дополнительная 10% льгота.
"Думаю, что новая программа даст значительный стимул для начала разной деятельности в высокогорных поселениях, в том числе, привлечения молодежи. У них будет дополнительное 10% софинансирование. Программа будет способствовать занятости местного населения и улучшению его социального положения", – сказал Шамугия.
Общая стоимость проекта на момент подачи заявки не должна превышать 500 тысяч лари.
На данном этапе бюджет программы составляет 5 миллионов лари. Агентство развития села начнет прием заявок со второй половины июня.
В рамках программы государство профинансирует сберегательные, перерабатывающие предприятия, винные погреба, небольшие семейные гостиницы, объекты питания, а также любые другие бизнес-идеи, не считая предусмотренные программой исключения.
Эти исключения прописаны в программе и включают в себя строительную деятельность, девелопмент, торговые объекты, транспортные услуги и т. д. Производство первичной сельскохозяйственной продукции также является исключением, так как это направление финансируется в рамках различных государственных программ и доступно каждому.