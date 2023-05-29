https://sputnik-georgia.ru/20230529/pravitelstvo-gruzii-podderzhit-predprinimateley-v-vysokogornykh-regionakh-278109901.html

Правительство Грузии поддержит предпринимателей в высокогорных регионах

Правительство Грузии поддержит предпринимателей в высокогорных регионах

В рамках программы софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч лари 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T16:58+0400

2023-05-29T16:58+0400

2023-05-29T17:24+0400

грузия

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отар шамугия

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Новая государственная программа по содействию предпринимательской деятельности в высокогорных поселениях стартует в Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства. Цель программы – способствовать развитию частного сектора, созданию новых рабочих мест, улучшению социально-экономических условий жителей в высокогорных населенных пунктах страны. В рамках программы софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч лари, но не более 50% от общей стоимости представленного проекта. Кредиты для грузинских фермеров станут доступнее >>Для молодых предпринимателей и сельскохозяйственных кооперативов установлена дополнительная 10% льгота. Общая стоимость проекта на момент подачи заявки не должна превышать 500 тысяч лари. На данном этапе бюджет программы составляет 5 миллионов лари. Агентство развития села начнет прием заявок со второй половины июня. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>В рамках программы государство профинансирует сберегательные, перерабатывающие предприятия, винные погреба, небольшие семейные гостиницы, объекты питания, а также любые другие бизнес-идеи, не считая предусмотренные программой исключения. Эти исключения прописаны в программе и включают в себя строительную деятельность, девелопмент, торговые объекты, транспортные услуги и т. д. Производство первичной сельскохозяйственной продукции также является исключением, так как это направление финансируется в рамках различных государственных программ и доступно каждому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии