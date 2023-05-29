https://sputnik-georgia.ru/20230529/profsoyuzy-gruzii-poluchili-sotni-zhalob-o-narushenii-trudovykh-prav-grazhdan-za-granitsey-278112113.html

Профсоюзы Грузии получили сотни жалоб о нарушении трудовых прав граждан за границей

Профсоюзы Грузии получили сотни жалоб о нарушении трудовых прав граждан за границей

В случае нелегального трудоустройства, факты чего довольно участились, проблем больше, и грузинским профсоюзам сложнее защищать права граждан страны 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T18:46+0400

2023-05-29T18:46+0400

2023-05-29T18:46+0400

грузия

новости

общество

ираклий петриашвили

объединение профсоюзов грузии

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Профсоюзы Грузии получили с начала 2023 года около 400 заявок от граждан, чьи трудовые права были нарушены за границей, заявил Sputnik-Грузия председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. Грузинские водители, устроившиеся на работу через польскую компанию, бастовали в Германии с середины марта. Они требовали выплаты зарплаты. Некоторые из них работали без выходных в течение месяца. В тяжелом положении оказались и студенты, уехавшие на временную работу в Европу. Петриашвили отметил, что в случае легального трудоустройства проблем меньше. Но в случае нелегального трудоустройства, факты чего довольно участились, проблем больше, и грузинским профсоюзам сложнее защищать их права из-за того, что у них нет контракта, соответствующей документации, перечня условий труда и так далее. "В таких случаях все сложнее. А когда люди трудоустроены легально, то даже в случае нарушения их прав мы можем защитить их права", – отметил Петриашвили. Во Франкфурте бастовали около 200 водителей грузовых автомобилей. Грузинские профсоюзы подключили к делу все партнерские организации, в том числе профсоюзы Германии и Голландии, чтобы помочь гражданам Грузии. Благодаря их включенности им выдали часть оклада. Профсоюзы Грузии призывают помочь бастующим в Германии грузинским водителям >>В профсоюз за помощью также обратились грузинские девушки-студентки, которые поехали на работу в Германию. По словам девушек, вместо того, чтобы начать работу на кондитерской фабрике, как было оговорено в договоре, их устроили на завод BMW. Вместо Нюрнберга их отвезли в Регенсбург и не выдали копии подписанных договоров о трудоустройстве. Девушкам пришлось поднимать тяжести, в результате здоровье одной из них сильно пошатнулось. Легальная работа за границей: сколько граждан Грузии уехали в 2022 году >>В Объединении профсоюзов Грузии отмечают, что государство должно контролировать частные компании, которые занимаются трудоустройством студентов за границей. Между тем в Грузии планируют внести изменения в закон "О трудовой миграции" с целью регуляции деятельности компаний. В парламентском комитете здравоохранения и социальных вопросов идет рассмотрение законопроекта. Изменения обязывают компании-посредники пройти обязательную и бесплатную сертификацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий петриашвили, объединение профсоюзов грузии