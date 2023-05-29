https://sputnik-georgia.ru/20230529/stavka-na-saakashvili---kak-v-gruzii-otreagirovali-na-plany-oppozitsionnoy-partii-278116663.html

Ставка на Саакашвили – как в Грузии отреагировали на планы оппозиционной партии

Ставка на Саакашвили – как в Грузии отреагировали на планы оппозиционной партии

Ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T23:11+0400

2023-05-29T23:11+0400

2023-05-29T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" решила вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок за должностные преступления, на политическую арену, их оппоненты предрекли этой идее провал. Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду еще предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Цинизм и плевок в душу – реакция "Грузинской мечты" на награду Саакашвили >>Согласно приговору Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином Украины Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. Нет никаких шансов В правящей партии "Грузинская мечта" считают, что подобные заявления о возвращении Саакашвили в политику связаны с отсутствием у партии плана действий. "Из-за того, что у "Нацдвижения" нет повестки дня, они внесли краткое информационное послание о возвращении Саакашвили в грузинскую политику. Как будто он был в другой политике", – сказал один из лидеров партии Ираклий Кадагишвили. При этом он отметил, что Саакашвили может показать только отрицательный результат. Между тем другой лидер правящей силы Арчил Талаквадзе отметил, что партия "Единое национальное движение" находится на грани раскола и ей надо думать об этом. "Национальное движение" раскалывается, так как его покидают депутаты. О каких должностях они могут говорить. Лучше пусть они займутся партией и решат элементарные проблемы, которые у них есть в парламенте", – сказал Талаквадзе. Анонс горячего лета и угроза расколаВ оппозиционной партии уже начали активную работу над новой повесткой дня – организацию акций протеста с требованием освобождения Саакашвили. Подобные акции "Нацдвижение" проводит с момента задержания экс-президента Грузии, но, как правило, в итоге участники, не достигнув результата, расходятся по домам. Между тем, несмотря на планы партии, сама партия находится на грани раскола и поделена фактически на два лагеря – лагерь бывшего председателя партии Ники Мелия, который выступает за умеренную политику партии, и лагерь действующего председателя Левана Хабеишвили, за которым стоят представители старой гвардии, в числе которых экс-министр обороны, бизнесмен Давид Кезерашвили. Кезерашвили считается главным финансистом "Нацдвижения". Однако в правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что именно он стоит за скандальным международным уголовным делом о фиктивных кол-центрах, благодаря которым тысячи жителей Европы лишились своих денег. Помимо этого, Кезерашвили обвиняется и должностных преступлениях, совершенных уже в Грузии. Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж >> В правящей партии "Грузинская мечта" уверены, что все планы "Единого национального движения" направлены на дестабилизацию внутри страны и смену власти насильственным путем. Об этом не раз заявляли как премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, так и лидеры партии. Лейтмотив выборов Между тем уже в следующем году в стране пройдут очередные парламентские выборы, и шансы преодолеть барьер в 5%, по опросам общественного мнения, есть у партий "Грузинская мечта" и "Нацдвижение". На данный момент разрыв между партиями существенный. Однако, исходя из того, что выборы пройдут полностью по пропорциональной системе, борьба будет идти за каждый голос. В правящей партии уже официально заявили о начале подготовки к предстоящим выборам и встречах с населением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, давид кезерашвили, ираклий кадагишвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение