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Цинизм и плевок в душу – реакция "Грузинской мечты" на награду Саакашвили

Цинизм и плевок в душу – реакция "Грузинской мечты" на награду Саакашвили

Михаилу Саакашвили в среду заочно вручили одну из высших наград Польши – премию "Прометея" за вклад в борьбу за свободу 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T18:22+0400

2023-04-13T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Вручение награды в области прав человека осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили – это плевок в душу тем, кто стал жертвой созданной им системы наказаний гестаповского типа, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Саакашвили 12 апреля заочно вручили одну из высших наград Польши – премию "Прометея" за вклад в борьбу за свободу. На церемонии награждения в Варшаве европарламентарий Анна Фотыга заявила, что Саакашвили в Грузии заключен в плен, несмотря на то, что он сделал для развития страны. Евродепутат утверждает, что экс-президент сидит в тюрьме по недоказанным обвинениям и то, что с ним произойдет, надолго определит будущее Грузии. "Это издевательство" – глава парламента Грузии о награде Саакашвили>>По словам Вольского, ни один из фактов в биографии Саакашвили не связан ни с чем положительным, кроме того, что в первые годы его правления были предприняты какие-то шаги по созданию государственных структур. В свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладзе назвал награду Саакашвили цинизмом. Когда кто-то, в том числе Фотыга, делает заявление в связи с Саакашвили и говорит, что он находится в плену, то он обязательно должен ответить семье Сандро Гиргвлиани и Страсбургскому суду, который, по словам Сарджвеладзе, уже дал свой ответ по этому вопросу и оценил тему Гиргвлиани. "Если бы этот человек получил премию в любой другой области, это не было бы воспринято в Грузии столь цинично, как тогда, когда речь идет о вкладе, внесенном в развитие демократии и прав человека", – отметил Сарджвеладзе. Семья Саакашвили покупает экс-президенту Грузии награды?>>В конце марта Саакашвили был удостоен премии имени норвежского политика Сьюра Линдебрекке (сооснователь консервативной партии Норвегии) за продвижение демократии и прав человека, после чего посла Норвегии в Грузии Хелену Санд Андерсен вызвали в грузинский МИД. А около посольства Норвегии в Грузии прошла акция протеста. Ее организовал Торнике Молашвили – брат экс-главы Контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили, который в период президентства Саакашвили попал в тюрьму, где стал жертвой пыток. Этот факт признал Европейский суд по правам человека. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа. Более того, он сравнил Саакашвили с норвежским террористом Андерсом Брейвиком. Саакашвили и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кампания на миллион провалилась: Саакашвили не отравлен – глава Минюста Грузии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта, польша