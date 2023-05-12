https://sputnik-georgia.ru/20230512/evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka-otkazal-saakashvili-v-perevode-na-lechenie-za-rubezh-277620577.html

Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж

Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж

Адвокаты утверждают, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T17:33+0400

2023-05-12T17:33+0400

2023-05-12T18:27+0400

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грузия

европейский суд по правам человека

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 мая - Sputnik. Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе на лечение за рубеж, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на отказ судов двух инстанций в Грузии освободить или отсрочить наказание для него по состоянию здоровья. Защита Саакашвили настаивает на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения.По его словам, это решение свидетельствует о том, что все действия государства были правильными и соответствовали самым высоким стандартам прав человека, а Саакашвили "занимается членовредительством".Министр отметил, что с первого же дня ареста Саакашвили началась "клеветническая кампания, финансируемая из неизвестных источников", направленная на то, чтобы показать Грузию как государство, в котором кого-то пытают.В этом министр обвинил некую группу людей, которые не могут свыкнуться с успехами Грузии и пытаются помешать ее интеграции в Евросоюз. Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе>>"Для достижения этой цели эта группа лиц дошла даже до того, что подстрекала осужденного к четырем эпизодам голодания, не подчиняться рекомендациям врачей, не лечиться и таким образом ухудшать состояние своего здоровья, что есть не что иное, как членовредительство", - заявил Брегадзе.Министр подчеркнул, что попытка адвокатов Саакашвили добиться его освобождения через грузинские суды оказалась неудачной. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.После этого адвокаты Саакашвили обратились в Страсбургский суд и потребовали в качестве временной меры перевода экс-президента на лечение в Варшаву, но и тут был получен отказ. Здоровье Саакашвили используют для политический повестки – Талаквадзе>>"Все это говорит о том, о чем мы неоднократно говорили с нашей дорогой общественностью, что все действия государства с момента его поступления (в пенитенциарную системы - ред.) были корректными и соответствовали самым высоким стандартам прав человека", - отметил Брегадзе.Министр поблагодарил сотрудников Специальной пенитенциарной службы за защиту прав человека, а также особенно поблагодарил медперсонал, которые "несмотря на многочисленные оскорбления, многочисленную клевету, неуклонно выполнял и выполняет свои обязанности, и стоит на страже здоровья человека".Состояние СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.Здоровье Саакашвили и политика – какую связь увидели представители ПАСЕ >>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, европейский суд по правам человека, михаил саакашвили