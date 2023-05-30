https://sputnik-georgia.ru/20230530/letniy-sezon-otkryvaetsya-v-adzharii--programma-festivalya-278119605.html

Летний сезон открывается в Аджарии – программа фестиваля

Летний сезон открывается в Аджарии – программа фестиваля

По словам организаторов фестиваля, развлекательные мероприятия будут рассчитаны на гостей всех категории и возрастов 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T07:32+0400

2023-05-30T07:32+0400

2023-05-30T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Летний туристический сезон откроется официально в Аджарии 3-4 июня, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов региона. Морской сезон откроется с летнего фестиваля. Девизом фестиваля традиционно будет "Лето начинается здесь". Мероприятия пройдут на территории, прилегающей к Башне азбуки. Музыкальная программа фестиваля начнется после 16:00. В концерте примут участие грузинские исполнители, бенды и ди-джеи. Среди них "Салио", "Ара", "Монстер-лобстер", LOUDSPEAKERS, Нуца Бузаладзе, "Аники, "Асеа сул", "Лурджи иалкани" и другие. На берегу моря пройдет шоу воздушных змеев. С 16:00 также запланированы спортивные и развлекательные активности, в том числе пантомима, авиашоу, детские активности, стена скалолазания, STREET ART и так далее. Как будет развиваться туризм в Аджарии >>По словам организаторов фестиваля, развлекательные мероприятия будут рассчитаны на гостей всех категории и возрастов. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капниставе и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухе и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм >>Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитеров. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 миллиона туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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