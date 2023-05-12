https://sputnik-georgia.ru/20230512/kak-budet-razvivatsya-turizm-v-adzharii-277625969.html
Как будет развиваться туризм в Аджарии
Как будет развиваться туризм в Аджарии
Планируется строительство в Аджарии самого длинного зиплайна в Европе, заявил председатель правительства в регионе 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T21:02+0400
2023-05-12T21:02+0400
2023-05-12T21:02+0400
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новости
туризм
аджария
европа
торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Практически во всех районах и населенных пунктах Грузии планируется создание новых туристических направлений, которые помогут развивать экотуризм и включить в развитие сферы туризма местное население, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Рижвадзе также сообщил, что на перевале Годердзи планируется строительство новой горнолыжной трассы. Планируется развитие других важных поселений. Глава правительства Аджарии также заявил, что планируется строительство самого длинного зиплайна в Европе. Уже объявлен тендер на подготовку проектной документации и строительства масштабного проекта. Самый длинный двухполосный зиплайн в Европе установят на горе Чирухи в Аджарии. Гора Чирухи находится в поселке Шуахеви (65 км от Батуми) на высоте 2 050 метров над уровнем моря. Зиплайн длиной не менее 1 752 метров будет построен по дизайну "Орлиное гнездо" с панорамным видом на долину. Верхнюю станцию устроят на высоте 2 496 метров над уровнем моря. В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм >>На нижней, стартовой, станции зиплайна разместится центр для туристов и посетителей с кафетерием и террасой. На обеих станциях будут установлены места для парковки автомобилей и велосипедов и соответствующее освещение. Площадь объекта будет около 3 500 га. По условиям тендера стоимость проекта составляет 9,5 миллиона лари (около 3,7 миллиона долларов). Строительство зиплайна будет осуществлено не позднее 2 октября 2024 года после подписания контракта. Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты >>Сейчас подняться на гору Чирухи можно по туристическим тропам, пройдя водопад Жинвали, озеро Шратиани, пастбище Саричаири, озеро Караголи, пастбище Тетроби, крепость Хихани и альпийский ботанический сад. Зиплайн – спуск по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко используют в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, аджария, европа, торнике рижвадзе
грузия, новости, туризм, аджария, европа, торнике рижвадзе
Как будет развиваться туризм в Аджарии
Планируется строительство в Аджарии самого длинного зиплайна в Европе, заявил председатель правительства в регионе
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Практически во всех районах и населенных пунктах Грузии планируется создание новых туристических направлений, которые помогут развивать экотуризм и включить в развитие сферы туризма местное население, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Рижвадзе также сообщил, что на перевале Годердзи планируется строительство новой горнолыжной трассы. Планируется развитие других важных поселений.
"Практически во всех районах и населенных пунктах будут новые аттракции (точка притяжения), которые обусловят как развитие экотуризма, так и включат местные семьи в развитие туризма", – заявил Рижвадзе в эфире телекомпании "Имеди".
Глава правительства Аджарии также заявил, что планируется строительство самого длинного зиплайна в Европе. Уже объявлен тендер на подготовку проектной документации и строительства масштабного проекта.
Самый длинный двухполосный зиплайн в Европе установят на горе Чирухи в Аджарии. Гора Чирухи находится в поселке Шуахеви (65 км от Батуми) на высоте 2 050 метров над уровнем моря. Зиплайн длиной не менее 1 752 метров будет построен по дизайну "Орлиное гнездо" с панорамным видом на долину.
Верхнюю станцию устроят на высоте 2 496 метров над уровнем моря.
На нижней, стартовой, станции зиплайна разместится центр для туристов и посетителей с кафетерием и террасой. На обеих станциях будут установлены места для парковки автомобилей и велосипедов и соответствующее освещение. Площадь объекта будет около 3 500 га.
По условиям тендера стоимость проекта составляет 9,5 миллиона лари (около 3,7 миллиона долларов). Строительство зиплайна будет осуществлено не позднее 2 октября 2024 года после подписания контракта.
Сейчас подняться на гору Чирухи можно по туристическим тропам, пройдя водопад Жинвали, озеро Шратиани, пастбище Саричаири, озеро Караголи, пастбище Тетроби, крепость Хихани и альпийский ботанический сад.
Зиплайн – спуск по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко используют в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений.