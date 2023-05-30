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"Мы создаем хороший прецедент" – премьер Грузии

"Мы создаем хороший прецедент" – премьер Грузии

Несмотря на огромные риски и угрозы, нынешние власти смогли достичь обеспечения безопасности, стабильности и мира, заявил Гарибашвили 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T12:17+0400

2023-05-30T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Власти Грузии создают хороший прецедент, сохраняя мир и стабильность в турбулентной обстановке, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительства находится в Братиславе, где принимает участие в Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC). Премьер-министр Грузии посетил Словакию вместе с делегацией. Как отметил глава грузинского правительства, несмотря на огромные риски и угрозы, нынешние власти Грузии смогли достичь обеспечения безопасности, стабильности и мира. "В современной истории после того, как в 90-х мы вернули свободу, период существования нашего правительства является единственным периодом, когда у нас есть мир в стране. В условиях других правительств, начиная с 90-х годов у нас была война, эскалация и конфликт. Такого не было в мое время", – отметил премьер. Как подчеркнул Гарибашвили, после прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году был внедрен новый подход. Сможет ли Грузия вовремя выполнить все условия Евросоюза – мнение читателей Sputnik >>"Мы называем его стратегическим терпением. Грузия имеет непосредственную границу – 600 километров с Россией. Где восток и запад, север и юг соединяются между собой. И это, хочу сказать, для нас является огромным вызовом", – пояснил премьер. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. Вопреки протесту – "Грузинская мечта" поддержит проект бывших сторонников "Нацдвижения">>В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Вскоре после этого премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, словакия, тбилиси, ираклий гарибашвили, нато, грузинская мечта