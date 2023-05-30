https://sputnik-georgia.ru/20230530/ogranicheniya-dlya-transporta-deystvuyut-v-tbilisi-v-svyazi-s-prazdnovaniem-dnya-politsii-278129560.html

Ограничения для транспорта действуют в Тбилиси в связи с празднованием Дня полиции

Ограничения для транспорта действуют в Тбилиси в связи с празднованием Дня полиции

Департамент патрульной полиции МВД публикует подробный график передвижения транспорта на два дня 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T12:37+0400

2023-05-30T12:37+0400

2023-05-30T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Движение транспорта ограничили на некоторых улицах Тбилиси 30 и 31 мая в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным Дню полиции. День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая. День прокуратуры отмечают в Грузии >>По информации Департамента патрульной полиции МВД, в ходе подготовительных работ 30 мая с 08:30 до 21:00 движение транспорта запрещено с площади Цулукидзе в направлении улицы Лагидзе. Движение ограничено также с Кахетинского шоссе в направлении улицы Ноэ Рамишвили. Указанные ограничения снимут 30 мая в 21:00. Уже в связи с праздничным мероприятием 31 мая движение по Кахетинскому шоссе вновь ограничат на несколько часов - с 09:00 до 12:30. В это время 31 мая движение транспорта будет запрещено на улице Лагидзе, которая ведет к площади Цулукидзе. Автомобилисты смогут воспользоваться улицей 17 Героев Шиндиси и проехать в направлении улицы Джавахетской. Грузинские водители бьют рекорды по нарушениям – главные цифры >>Также закроют пандус, ведущий к улице Джавахетской на Кахетинском шоссе, а поток автомобилей будет передвигаться в направлении Московского проспекта. Кроме того, 30 и 31 мая граждане смогут воспользоваться необходимыми услугами полиции через экспресс-отделение Департамента патрульной полиции по улице Лагидзе с 09:00 до 18:00. Услугами можно воспользоваться и дистанционно через центр телефонного обслуживания департамента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители