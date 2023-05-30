https://sputnik-georgia.ru/20230530/v-gruzii-postroyat-samuyu-bolshuyu-teploelektrostantsiyu-gardabani-3-278119895.html

В Грузии построят самую большую теплоэлектростанцию "Гардабани-3"

В Грузии построят самую большую теплоэлектростанцию "Гардабани-3"

Инвестор, победивший в конкурсе, должен будет построить и ввести в эксплуатацию ТЭС в течение четырех лет 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T10:02+0400

2023-05-30T10:02+0400

2023-05-30T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Самую большую в Грузии энергоэффективную теплоэлектростанцию комбинированного цикла мощностью 350-430 мегаватт построят в Гардабанском муниципалитете (регион Квемо Картли), соответствующее решение было принято на заседании правительства. Новая парогазовая электростанция станет третьей по счету ТЭС в Гардабанском муниципалитете. На сегодняшний день в Гардабани работают две ТЭС – "Гардабани-1" и "Гардабани-2", мощностью 237 и 230 мегаватт соответственно. На строительство энергоэффективной тепловой электростанции в ближайшее время будет объявлен аукцион на сайте Корпорации нефти и газа Грузии. Процессом Корпорация будет руководить через специально созданную комиссию. Инвестор, победивший в конкурсе, должен будет построить и ввести в эксплуатацию ТЭС в течение четырех лет. По информации Давиташвили, основным критерием выбора частного инвестора будет наименьшая капитальная стоимость строительства тепловой электростанции на один мегаватт. Грузинская энергетика: есть ли свет в конце тоннеля? >>"Вы знаете, что гарантированный тариф на мощность определяется исходя из капитальных затрат, и для того, чтобы мы могли получать электроэнергию по минимально возможной цене, мы хотим максимально эффективно построить тепловую электростанцию. Это параметры, которые определены для стабильности сети", – заявил он. По словам Давиташвили, говоря о проектах возобновляемой энергетики, зачастую их невозможно интегрировать в сеть из-за того, что у Грузии нет соответствующих мощностей из стабильных источников генерации. Изначально мощность ТЭС "Гардабани-3" должна была составить 272 мегаватт, но, на фоне роста потребления электроэнергии и дефицита источников генерации, встала необходимость роста мощности. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления электроэнергии. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Перспективы зеленой энергетики обсудили премьер Грузии и глава МИД Венгрии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, гардабани, экономика, леван давиташвили, энергетика грузии