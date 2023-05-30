https://sputnik-georgia.ru/20230530/v-gruzii-postroyat-samuyu-bolshuyu-teploelektrostantsiyu-gardabani-3-278119895.html
В Грузии построят самую большую теплоэлектростанцию "Гардабани-3"
В Грузии построят самую большую теплоэлектростанцию "Гардабани-3"
Инвестор, победивший в конкурсе, должен будет построить и ввести в эксплуатацию ТЭС в течение четырех лет 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T10:02+0400
2023-05-30T10:02+0400
2023-05-30T10:02+0400
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новости
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экономика
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Самую большую в Грузии энергоэффективную теплоэлектростанцию комбинированного цикла мощностью 350-430 мегаватт построят в Гардабанском муниципалитете (регион Квемо Картли), соответствующее решение было принято на заседании правительства. Новая парогазовая электростанция станет третьей по счету ТЭС в Гардабанском муниципалитете. На сегодняшний день в Гардабани работают две ТЭС – "Гардабани-1" и "Гардабани-2", мощностью 237 и 230 мегаватт соответственно. На строительство энергоэффективной тепловой электростанции в ближайшее время будет объявлен аукцион на сайте Корпорации нефти и газа Грузии. Процессом Корпорация будет руководить через специально созданную комиссию. Инвестор, победивший в конкурсе, должен будет построить и ввести в эксплуатацию ТЭС в течение четырех лет. По информации Давиташвили, основным критерием выбора частного инвестора будет наименьшая капитальная стоимость строительства тепловой электростанции на один мегаватт. Грузинская энергетика: есть ли свет в конце тоннеля? >>"Вы знаете, что гарантированный тариф на мощность определяется исходя из капитальных затрат, и для того, чтобы мы могли получать электроэнергию по минимально возможной цене, мы хотим максимально эффективно построить тепловую электростанцию. Это параметры, которые определены для стабильности сети", – заявил он. По словам Давиташвили, говоря о проектах возобновляемой энергетики, зачастую их невозможно интегрировать в сеть из-за того, что у Грузии нет соответствующих мощностей из стабильных источников генерации. Изначально мощность ТЭС "Гардабани-3" должна была составить 272 мегаватт, но, на фоне роста потребления электроэнергии и дефицита источников генерации, встала необходимость роста мощности. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления электроэнергии. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Перспективы зеленой энергетики обсудили премьер Грузии и глава МИД Венгрии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, гардабани, экономика, леван давиташвили, энергетика грузии
грузия, новости, гардабани, экономика, леван давиташвили, энергетика грузии
В Грузии построят самую большую теплоэлектростанцию "Гардабани-3"
Инвестор, победивший в конкурсе, должен будет построить и ввести в эксплуатацию ТЭС в течение четырех лет
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Самую большую в Грузии энергоэффективную теплоэлектростанцию комбинированного цикла мощностью 350-430 мегаватт построят в Гардабанском муниципалитете (регион Квемо Картли), соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Новая парогазовая электростанция станет третьей по счету ТЭС в Гардабанском муниципалитете. На сегодняшний день в Гардабани работают две ТЭС – "Гардабани-1" и "Гардабани-2", мощностью 237 и 230 мегаватт соответственно.
"Это будет электростанция комбинированного цикла мощностью от 350 до 430 мегаватт, которая должна иметь соответствующие технические условия. Среди них так называемая чистая эффективность должна быть не менее 56%, определены и другие параметры, в том числе требования к компаниям", – заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
На строительство энергоэффективной тепловой электростанции в ближайшее время будет объявлен аукцион на сайте Корпорации нефти и газа Грузии. Процессом Корпорация будет руководить через специально созданную комиссию.
Инвестор, победивший в конкурсе, должен будет построить и ввести в эксплуатацию ТЭС в течение четырех лет.
По информации Давиташвили, основным критерием выбора частного инвестора будет наименьшая капитальная стоимость строительства тепловой электростанции на один мегаватт.
"Вы знаете, что гарантированный тариф на мощность определяется исходя из капитальных затрат, и для того, чтобы мы могли получать электроэнергию по минимально возможной цене, мы хотим максимально эффективно построить тепловую электростанцию. Это параметры, которые определены для стабильности сети", – заявил он.
По словам Давиташвили, говоря о проектах возобновляемой энергетики, зачастую их невозможно интегрировать в сеть из-за того, что у Грузии нет соответствующих мощностей из стабильных источников генерации.
"А новая тепловая электростанция поможет нам интегрировать в сеть больше проектов по возобновляемой энергии. Это очень важный проект, и мы надеемся начать работу после нескольких месяцев отбора", – сказал министр.
Изначально мощность ТЭС "Гардабани-3" должна была составить 272 мегаватт, но, на фоне роста потребления электроэнергии и дефицита источников генерации, встала необходимость роста мощности.
Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления электроэнергии.
Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.
В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.
В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.