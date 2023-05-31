https://sputnik-georgia.ru/20230531/chto-budet-s-byvshim-basseynom-laguna-vere-v-tbilisi-kommentariy-mera-kakhi-kaladze-278181022.html

Что будет с бывшим бассейном "Лагуна Вере" в Тбилиси? Комментарий мэра Кахи Каладзе

Что будет с бывшим бассейном "Лагуна Вере" в Тбилиси? Комментарий мэра Кахи Каладзе

В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванившили 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T20:22+0400

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каха каладзе

лагуна вере

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Планируемый проект строительства территории бывшего бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси находится на рассмотрении соответствующих служб и, в случае обнаружения недочетов, авторы проекта должны будут их исправить, заявил мэр Каха Каладзе. На территории бывшего спорткомплекса "Лагуна Вере" находятся четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванившили. Бассейн закрыли в 2014 году на ремонт, и с тех пор он не открывался. Между тем, по словам мэра, тот факт, нравится лично ему проект или нет, не имеет никакого принципиального значения.Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения" >>"Мы не можем руководствоваться моим вкусом по урбанистическому развитию. В Тбилиси есть соответствующие ведомства, где работает множество профессионалов, которые рассматривают подобные проекты и принимают решения, а не мэр Тбилиси", — сказал Каладзе. На вопрос журналистов, имеет ли указанный проект политическую подоплеку, мэр ответил, что соответствующие ведомства выдают разрешения на строительство в соответствии с урбанистическими и архитектурными требованиями.При этом, мэрия не интересуется — компания, стоящая за проектом является сторонником правящей партии ии оппозиции, добавил он. Когда откроется дорога, соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани в Тбилиси? >>Комплекс "Лагуна Вере" строился с 1965 по 1978 годы по проекту грузинских архитекторов. "Лагуна Вере" был первым водным спорткомплексом на Кавказе, принимал различные региональные и международные соревнования. Кроме того, "Лагуна Вере" был одним из любимых мест досуга для жителей Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, лагуна вере, тбилиси, грузия, новости