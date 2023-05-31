https://sputnik-georgia.ru/20230531/gosudarstvo-beret-pod-kontrol-sferu-turizma-v-gruzii-278153077.html

Государство берет под контроль сферу туризма в Грузии

Государство берет под контроль сферу туризма в Грузии

Осуществление деятельности без регистрации в реестре будет караться штрафом в размере 500 лари 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T10:02+0400

2023-05-31T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В парламент Грузии поступил законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию всех компаний и лиц, занимающихся туристической деятельностью в стране. Согласно новому закону "О туризме", все туроператоры, турагенты, предлагающие комбинированные туристические услуги, гиды, предоставляющие размещение и экскурсии, проводники будут обязаны регистрировать свою деятельность в Реестре экономической деятельности. При этом в реестр попадут как данные о создании компании, деятельности, так и любые изменения в компании. В Грузию со страховкой – с 1 июня 2024 года изменятся правила въезда в страну >>Все данные о всех, занимающихся туристической деятельностью в Грузии, будут и у Национальной администрации туризма. Осуществление деятельности без регистрации в реестре будет караться штрафом в размере 500 лари. Проект закона о туризме в Грузии доработан >>Над законом "О туризме" правительство и парламент Грузии работали в течение нескольких лет. Грузия – одна из востребованных туристических направлений, и ежегодно страну посещает несколько миллионов визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, туризм в грузии