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https://sputnik-georgia.ru/20230531/kak-pooschryayut-i-motiviruyut-politseyskikh-v-gruzii-278168704.html
Как поощряют и мотивируют полицейских в Грузии
Как поощряют и мотивируют полицейских в Грузии
Для того чтобы у полицейских был еще больший настрой бороться с беззаконием в стране, МВД забоится об улучшении их социального положения, заявил министр 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T15:57+0400
2023-05-31T16:31+0400
грузия
новости
вахтанг гомелаури
ираклий гарибашвили
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Власти Грузии продолжат процесс увеличения заработной платы и улучшения условий жизни и работы полицейских для их мотивации и поощрения, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. Гомелаури выступил на праздничном мероприятии по случаю Дня полиции у административного здания МВД в Тбилиси. На праздновании присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие представители исполнительной и законодательной власти. Министерство внутренних дел при поддержке правительства постоянно заботится об улучшении социального положения полицейских, об увеличение их зарплаты, о развитии профессиональных навыков, создании достойных условий труда, а также об обновлении инфраструктуры, автопарка, техники и оборудования для полицейских, сообщил Гомелаури.Все сотрудники полиции и Службы госбезопасности Грузии, а также военнослужащие с 1 января 2023 года получают увеличенную заработную плату. На это из бюджета было выделено 290 миллионов лари (более 110 миллионов долларов). Военные, полицейские и сотрудники СГБ Грузии будут получать больше&gt;&gt;Как отметил глава МВД Грузии, для государства также приоритетно улучшение бытовых условий полицейских. "По инициативе премьер-министра уже начата работа над строительством "полицейского городка", что является очень важным проектом. Этот городок будет построен в Тбилиси, и на начальном этапе до тысячи полицейских получат квартиры", – заявил Гомелаури, поблагодарив премьера.Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?&gt;&gt;Министр отметил, как важно, чтобы каждый полицейский чувствовал поддержку со стороны государства и министерства. В начале мая 2023 года премьер сообщил, что строительство "полицейского городка" на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской, завершится через два года. В результате полицейские заплатят символическую сумму – 300 лари (примерно 120 долларов) за 1 квадратный метр. Остальные расходы покроет государство, в частности МВД.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, мвд грузии
грузия, новости, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, мвд грузии

Как поощряют и мотивируют полицейских в Грузии

15:57 31.05.2023 (обновлено: 16:31 31.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerТуристический патруль в ущелье Легвтахеви
Туристический патруль в ущелье Легвтахеви - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Для того чтобы у полицейских был еще больший настрой бороться с беззаконием в стране, МВД забоится об улучшении их социального положения, заявил министр
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Власти Грузии продолжат процесс увеличения заработной платы и улучшения условий жизни и работы полицейских для их мотивации и поощрения, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.
Гомелаури выступил на праздничном мероприятии по случаю Дня полиции у административного здания МВД в Тбилиси. На праздновании присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие представители исполнительной и законодательной власти.
Министерство внутренних дел при поддержке правительства постоянно заботится об улучшении социального положения полицейских, об увеличение их зарплаты, о развитии профессиональных навыков, создании достойных условий труда, а также об обновлении инфраструктуры, автопарка, техники и оборудования для полицейских, сообщил Гомелаури.

"Как вам известно, в 2022-2023 годах зарплата полицейских в целом выросла на 30%, этот процесс продолжится и в будущем", – заявил министр.

Все сотрудники полиции и Службы госбезопасности Грузии, а также военнослужащие с 1 января 2023 года получают увеличенную заработную плату. На это из бюджета было выделено 290 миллионов лари (более 110 миллионов долларов).
Военные, полицейские и сотрудники СГБ Грузии будут получать больше>>
Как отметил глава МВД Грузии, для государства также приоритетно улучшение бытовых условий полицейских.
© Сourtesy of Georgian GovernmentСтроительство "полицейского городка" в Тбилиси
Строительство полицейского городка в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Строительство "полицейского городка" в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian Government
"По инициативе премьер-министра уже начата работа над строительством "полицейского городка", что является очень важным проектом. Этот городок будет построен в Тбилиси, и на начальном этапе до тысячи полицейских получат квартиры", – заявил Гомелаури, поблагодарив премьера.
Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?>>
Министр отметил, как важно, чтобы каждый полицейский чувствовал поддержку со стороны государства и министерства.

"У каждого полицейского должна быть соответствующая мотивация и поощрение, чтобы еще с большим настроем бороться с беззаконием, чтобы еще более верно служить народу и стране", – подчеркнул Гомелаури.

В начале мая 2023 года премьер сообщил, что строительство "полицейского городка" на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской, завершится через два года. В результате полицейские заплатят символическую сумму – 300 лари (примерно 120 долларов) за 1 квадратный метр. Остальные расходы покроет государство, в частности МВД.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.
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