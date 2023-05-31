https://sputnik-georgia.ru/20230531/kak-pooschryayut-i-motiviruyut-politseyskikh-v-gruzii-278168704.html
Как поощряют и мотивируют полицейских в Грузии
Как поощряют и мотивируют полицейских в Грузии
Для того чтобы у полицейских был еще больший настрой бороться с беззаконием в стране, МВД забоится об улучшении их социального положения, заявил министр 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T15:57+0400
2023-05-31T15:57+0400
2023-05-31T16:31+0400
грузия
новости
вахтанг гомелаури
ираклий гарибашвили
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Власти Грузии продолжат процесс увеличения заработной платы и улучшения условий жизни и работы полицейских для их мотивации и поощрения, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. Гомелаури выступил на праздничном мероприятии по случаю Дня полиции у административного здания МВД в Тбилиси. На праздновании присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие представители исполнительной и законодательной власти. Министерство внутренних дел при поддержке правительства постоянно заботится об улучшении социального положения полицейских, об увеличение их зарплаты, о развитии профессиональных навыков, создании достойных условий труда, а также об обновлении инфраструктуры, автопарка, техники и оборудования для полицейских, сообщил Гомелаури.Все сотрудники полиции и Службы госбезопасности Грузии, а также военнослужащие с 1 января 2023 года получают увеличенную заработную плату. На это из бюджета было выделено 290 миллионов лари (более 110 миллионов долларов). Военные, полицейские и сотрудники СГБ Грузии будут получать больше>>Как отметил глава МВД Грузии, для государства также приоритетно улучшение бытовых условий полицейских. "По инициативе премьер-министра уже начата работа над строительством "полицейского городка", что является очень важным проектом. Этот городок будет построен в Тбилиси, и на начальном этапе до тысячи полицейских получат квартиры", – заявил Гомелаури, поблагодарив премьера.Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?>>Министр отметил, как важно, чтобы каждый полицейский чувствовал поддержку со стороны государства и министерства. В начале мая 2023 года премьер сообщил, что строительство "полицейского городка" на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской, завершится через два года. В результате полицейские заплатят символическую сумму – 300 лари (примерно 120 долларов) за 1 квадратный метр. Остальные расходы покроет государство, в частности МВД.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, мвд грузии
грузия, новости, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, мвд грузии
Как поощряют и мотивируют полицейских в Грузии
15:57 31.05.2023 (обновлено: 16:31 31.05.2023)
Для того чтобы у полицейских был еще больший настрой бороться с беззаконием в стране, МВД забоится об улучшении их социального положения, заявил министр
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Власти Грузии продолжат процесс увеличения заработной платы и улучшения условий жизни и работы полицейских для их мотивации и поощрения, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.
Гомелаури выступил на праздничном мероприятии по случаю Дня полиции у административного здания МВД в Тбилиси. На праздновании присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие представители исполнительной и законодательной власти.
Министерство внутренних дел при поддержке правительства постоянно заботится об улучшении социального положения полицейских, об увеличение их зарплаты, о развитии профессиональных навыков, создании достойных условий труда, а также об обновлении инфраструктуры, автопарка, техники и оборудования для полицейских, сообщил Гомелаури.
"Как вам известно, в 2022-2023 годах зарплата полицейских в целом выросла на 30%, этот процесс продолжится и в будущем", – заявил министр.
Все сотрудники полиции и Службы госбезопасности Грузии, а также военнослужащие с 1 января 2023 года получают увеличенную заработную плату. На это из бюджета было выделено 290 миллионов лари (более 110 миллионов долларов).
Как отметил глава МВД Грузии, для государства также приоритетно улучшение бытовых условий полицейских.
"По инициативе премьер-министра уже начата работа над строительством "полицейского городка", что является очень важным проектом. Этот городок будет построен в Тбилиси, и на начальном этапе до тысячи полицейских получат квартиры", – заявил Гомелаури, поблагодарив премьера.
Министр отметил, как важно, чтобы каждый полицейский чувствовал поддержку со стороны государства и министерства.
"У каждого полицейского должна быть соответствующая мотивация и поощрение, чтобы еще с большим настроем бороться с беззаконием, чтобы еще более верно служить народу и стране", – подчеркнул Гомелаури.
В начале мая 2023 года премьер сообщил, что строительство "полицейского городка" на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской, завершится через два года. В результате полицейские заплатят символическую сумму – 300 лари (примерно 120 долларов) за 1 квадратный метр. Остальные расходы покроет государство, в частности МВД.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.