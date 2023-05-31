https://sputnik-georgia.ru/20230531/shag-sdelan-parlament-gruzii-prinyal-pervoe-reshenie-po-kontrolyu-za-pravilnym-vygulom-sobak-278183660.html

Шаг сделан: парламент Грузии принял первое решение по контролю за правильным выгулом собак

Шаг сделан: парламент Грузии принял первое решение по контролю за правильным выгулом собак

Предлагаемое ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T21:59+0400

2023-05-31T21:59+0400

2023-05-31T22:14+0400

собаки

тбилиси

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252065012_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_b32e6d74987e391bdb26a14bb03ea466.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым штрафы за нарушение правила выгула собак в общественном месте вырастут в семь с половиной раз. Согласно предлагаемым депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поправкам, выгул собак в открытом пространстве (на бульваре, в парке, сквере) без поводка или намордника будет караться штрафом в размере 150 лари. Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси? >>В случае повторного нарушения штраф удвоится и составит 300 лари. На сегодняшний день подобное нарушение карается сначала предупреждением, а после – штрафом в размере 20 лари. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". Предлагаемое ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти страны. По предварительной информации, в Грузии ограничат владение определенными породами собак и введут обязательное чипирование. Карантин из-за случая бешенства введен на западе Грузии >>Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в агентство поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то. Правила в Грузии Согласно правилам, с 7:00 до 23:00 разрешается выгул собак (кроме собак декоративных пород) только на коротком поводке или на поводке и с намордником. В период с 23:00 до 07:00 разрешается выгул с коротким поводком или намордником и поводком или же с намордником без поводка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

собаки, тбилиси, грузия, новости, общество