https://sputnik-georgia.ru/20230531/shag-sdelan-parlament-gruzii-prinyal-pervoe-reshenie-po-kontrolyu-za-pravilnym-vygulom-sobak-278183660.html
Шаг сделан: парламент Грузии принял первое решение по контролю за правильным выгулом собак
Шаг сделан: парламент Грузии принял первое решение по контролю за правильным выгулом собак
Предлагаемое ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T21:59+0400
2023-05-31T21:59+0400
2023-05-31T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым штрафы за нарушение правила выгула собак в общественном месте вырастут в семь с половиной раз. Согласно предлагаемым депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поправкам, выгул собак в открытом пространстве (на бульваре, в парке, сквере) без поводка или намордника будет караться штрафом в размере 150 лари. Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси? >>В случае повторного нарушения штраф удвоится и составит 300 лари. На сегодняшний день подобное нарушение карается сначала предупреждением, а после – штрафом в размере 20 лари. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". Предлагаемое ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти страны. По предварительной информации, в Грузии ограничат владение определенными породами собак и введут обязательное чипирование. Карантин из-за случая бешенства введен на западе Грузии >>Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в агентство поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то. Правила в Грузии Согласно правилам, с 7:00 до 23:00 разрешается выгул собак (кроме собак декоративных пород) только на коротком поводке или на поводке и с намордником. В период с 23:00 до 07:00 разрешается выгул с коротким поводком или намордником и поводком или же с намордником без поводка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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собаки, тбилиси, грузия, новости, общество
собаки, тбилиси, грузия, новости, общество
Шаг сделан: парламент Грузии принял первое решение по контролю за правильным выгулом собак
21:59 31.05.2023 (обновлено: 22:14 31.05.2023)
Предлагаемое ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым штрафы за нарушение правила выгула собак в общественном месте вырастут в семь с половиной раз.
Согласно предлагаемым депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поправкам, выгул собак в открытом пространстве (на бульваре, в парке, сквере) без поводка или намордника будет караться штрафом в размере 150 лари.
В случае повторного нарушения штраф удвоится и составит 300 лари. На сегодняшний день подобное нарушение карается сначала предупреждением, а после – штрафом в размере 20 лари.
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Предлагаемое ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти страны. По предварительной информации, в Грузии ограничат владение определенными породами собак и введут обязательное чипирование.
Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в агентство поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то.
Правила в Грузии
Согласно правилам, с 7:00 до 23:00 разрешается выгул собак (кроме собак декоративных пород) только на коротком поводке или на поводке и с намордником.
В период с 23:00 до 07:00 разрешается выгул с коротким поводком или намордником и поводком или же с намордником без поводка.