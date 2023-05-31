https://sputnik-georgia.ru/20230531/skolko-chelovek-v-gruzii-imeet-roditeley-odinochek-278152805.html
Сколько человек в Грузии имеет родителей-одиночек
Сколько человек в Грузии имеет родителей-одиночек
Основная часть родителей, растящих детей одни – женщины 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T07:32+0400
2023-05-31T07:32+0400
2023-05-31T07:37+0400
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статистика
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Официальный статус родителя-одиночки в Грузии на 4 мая имели 7 649 человек, говорится в информации Агентства гражданских сервисов в ответ на запрос депутата. По данным ведомства, основная часть родителей, растящих детей одни – женщины. При этом в Грузии статус отца одиночки есть у 93 мужчин, один из которых приемный. Статус родителя одиночки предоставляется гражданам Грузии, если в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или приемному родителю, который не находится в браке. В Грузии второй год подряд смертность превышает рождаемость >>Установление статуса бесплатно, и решение принимается в течение месяца. В каждом районе Грузии, а также в крупных городах из бюджета ежегодно выделяется сумма для помощи родителям-одиночкам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, дети и родители, статистика
грузия, общество, новости, дети и родители, статистика
Сколько человек в Грузии имеет родителей-одиночек
07:32 31.05.2023 (обновлено: 07:37 31.05.2023)
Основная часть родителей, растящих детей одни – женщины
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik.
Официальный статус родителя-одиночки в Грузии на 4 мая имели 7 649 человек, говорится в информации
Агентства гражданских сервисов в ответ на запрос депутата.
По данным ведомства, основная часть родителей, растящих детей одни – женщины. При этом в Грузии статус отца одиночки есть у 93 мужчин, один из которых приемный.
Статус родителя одиночки предоставляется гражданам Грузии, если в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или приемному родителю, который не находится в браке.
Установление статуса бесплатно, и решение принимается в течение месяца.
В каждом районе Грузии, а также в крупных городах из бюджета ежегодно выделяется сумма для помощи родителям-одиночкам.