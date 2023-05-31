https://sputnik-georgia.ru/20230531/skolko-chelovek-v-gruzii-imeet-roditeley-odinochek-278152805.html

Сколько человек в Грузии имеет родителей-одиночек

Сколько человек в Грузии имеет родителей-одиночек

Основная часть родителей, растящих детей одни – женщины 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T07:32+0400

2023-05-31T07:32+0400

2023-05-31T07:37+0400

грузия

общество

новости

дети и родители

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24811/56/248115640_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a997a5f014d2f0c0c0b31b0bc143186b.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Официальный статус родителя-одиночки в Грузии на 4 мая имели 7 649 человек, говорится в информации Агентства гражданских сервисов в ответ на запрос депутата. По данным ведомства, основная часть родителей, растящих детей одни – женщины. При этом в Грузии статус отца одиночки есть у 93 мужчин, один из которых приемный. Статус родителя одиночки предоставляется гражданам Грузии, если в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или приемному родителю, который не находится в браке. В Грузии второй год подряд смертность превышает рождаемость >>Установление статуса бесплатно, и решение принимается в течение месяца. В каждом районе Грузии, а также в крупных городах из бюджета ежегодно выделяется сумма для помощи родителям-одиночкам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, дети и родители, статистика