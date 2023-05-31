https://sputnik-georgia.ru/20230531/tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-snizilis-278152485.html

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились

В апреле, по сравнению с мартом, цены на промышленную продукцию снизились на 1% 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T07:01+0400

2023-05-31T07:01+0400

2023-05-31T07:36+0400

грузия

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

экономика

инфляция

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252119463_0:176:1698:1131_1920x0_80_0_0_1d8e9b50f57a29e86e30d9028b85bd53.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в апреле 2023 года понизился на 6% по сравнению с апрелем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 0,9%, в том числе цены на продовольствие снизились на 1,3%, а в горнодобывающей цены снизились на 0,5%.В апреле, по сравнению с мартом, цены на промышленную продукцию снизились на 1%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 3% – данные статистики >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности (на 4,9%), в перерабатывающей промышленности (на 3,5%), а также на продукты питания (на 3,2%).Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле снизился на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 23,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 18,8%, в том числе цены на напитки снизились на 13,1%.Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 24%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 24%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2023 года составил 2,7% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 5,9%. В апреле 2023 года, по сравнению с мартом 2023 года, уровень инфляции составил -0,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика, инфляция, промышленность