https://sputnik-georgia.ru/20230531/umer-odin-iz-fotografov-rezonansnogo-dela-vremen-saakashvili-278160758.html

Умер один из фотографов резонансного дела времен Саакашвили

Умер один из фотографов резонансного дела времен Саакашвили

Зураба Курцикидзе обвиняли в шпионаже, однако после смены власти в Грузии его оправдали 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T12:14+0400

2023-05-31T12:14+0400

2023-05-31T12:47+0400

грузия

новости

происшествия

зураб курцикидзе

георгий абдаладзе

натия геденидзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Умер Зураб Курцикидзе, один из известных грузинских фоторепортеров, которого при прежней власти обвинили в шпионаже и осудили условно, а при нынешней – оправдали. У 50-летнего фотографа были проблемы с желудком, и последние несколько дней он находился в клинике в реанимационном отделении. В последние годы он работал на Первом канале. "Дело фотографов" было одним из самых скандальных в период президентства Михаила Саакашвили. Тогда в защиту фоторепортеров Георгия Абдаладзе, Зураба Курцикидзе, а также супругов Ираклия и Натии Геденидзе выступили журналисты и оппозиция. Местные НПО и международные организации требовали открытого расследования, что было невозможно из-за грифа "секретно". "Дело фотографов": впервые прокуратура Грузии возместит ущерб>>После смены власти в Грузии в 2012 году департамент расследования совершенных в процессе судопроизводства преступлений Главной прокуратуры Грузии провел повторное расследование, которое в декабре 2016 года установило, что фотографы были невиновны. По данным прокуратуры, супруги Геденидзе, Курцикидзе и Абдаладзе стали жертвами расправы прежней власти за фотографии, снятые во время разгона акции протеста оппозиции 26 мая 2011 года. После обнародования фотографий в международной прессе это дело получило широкий резонанс и негативно сказалось на рейтинге власти.Позднее, в ноябре 2018, фотографов оправдал и Тбилисский апелляционный суд. А в апреле 2023 года Тбилисский городской суд обязал Генеральную прокуратуру Грузии возместить моральный ущерб фотографам. "Дело фотографов" В ходе повторного расследования "дела фотографов" прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему замглавы Тбилисского главного управления департамента контрразведки МВД Грузии Давиду Девнозашвили и экс-директору тюрьмы №8 Александру Мухадзе. Мухадзе обвинения предъявлены заочно, так как он находится в розыске. В июле 2017 года Тбилисский городской суд признал Девнозашвили и Мухадзе виновными в оказании давления на фотографов во время их задержания. Суд приговорил Девнозашвили к 4,5 года тюрьмы, а Мухадзе – к 1,5 года. Согласно материалам дела, фотографов в следственном изоляторе неофициально навещал Девнозашвили, угрожая тяжелыми условиями в тюрьме и давлением на членов их семей. Фотографов, осужденных при Саакашвили, признали невиновными>>Девнозашвили даже грозился обнародовать личное фото Натии Геденидзе, которое хранилось на ее компьютере. В результате супруги дали признательные показания, оклеветав себя. После этого Натию отпустили домой, а ее супруга вместе с другими фоторепортерами перевезли в глданскую тюрьму №8. Уже в тюрьме оказывать давление на фотографов начал ее директор Мухадзе. В их камерах не отключали свет и они были под постоянным видеонаблюдением. Более того, задержанных постоянно навещал Девнозашвили и угрожал. Вследствие психологического давления Зураб Курцикидзе и Георгий Абдаладзе согласились дать признательные показания, после чего их заставили отказаться от своих адвокатов. Назначенные властями адвокаты заставили фоторепортеров заключить процессуальные сделки со следствием. В конечном итоге Тбилисский суд признал фотографов виновными в шпионаже. С учетом ходатайства прокуратуры их приговорили условно и освободили из зала суда. Курцикидзе приговорили к двум годам условно, Абдаладзе и Ираклия Геденидзе – к трем, а Натию Геденидзе — на полгода условно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, зураб курцикидзе, георгий абдаладзе, натия геденидзе, тбилисский городской суд