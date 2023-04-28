https://sputnik-georgia.ru/20230428/delo-fotografov-vpervye-za-istoriyu-uscherb-vozmestit-prokuratura-gruzii-277147696.html

"Дело фотографов": впервые прокуратура Грузии возместит ущерб

"Дело фотографов": впервые прокуратура Грузии возместит ущерб

"Дело фотографов" – одно из самых нашумевших уголовных дел во время президентства Михаила Саакашвили 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T14:37+0400

2023-04-28T14:37+0400

2023-04-28T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал Генеральную прокуратуру Грузии возместить моральный ущерб известным грузинским фотографам, которых при прежней власти обвинили в шпионаже и осудили условно, а при нынешней – оправдали. "Дело фотографов" было одним из самых скандальных в период президентства Михаила Саакашвили. Тогда в защиту фоторепортеров Георгия Абдаладзе, Зураба Курцикидзе, а также супругов Ираклия и Натии Геденидзе выступили журналисты и оппозиция. Местные НПО и международные организации требовали открытого расследования, что было невозможно из-за грифа "секретно". После смены власти в Грузии в 2012 году департамент расследования совершенных в процессе судопроизводства преступлений Главной прокуратуры Грузии провел повторное расследование, которое в декабре 2016 года установило, что фотографы были невиновны. Позднее, в ноябре 2018, фотографов оправдал и Тбилисский апелляционный суд .Фотографов, осужденных при Саакашвили, признали невиновными>>"Наша реабилитация началась еще с 2016 года и вчера завершилась радостным решением, и Тбилисский городской суд дал нам возможность, чтобы наш моральный ущерб был возмещен. Не важны цифры, важно то, что это первый прецедент в истории грузинского судопроизводства", – заявила Натия Геденидзе на пресс-конференции. Все обвинения по "делу фотографов" были сфабрикованы и сегодня у нас есть возможность доказать свою невиновность, отметил Георгий Абдаладзе. По данным прокуратуры, супруги Геденидзе, Курцикидзе и Абдаладзе стали жертвами расправы прежней власти за фотографии, снятые во время разгона акции протеста оппозиции 26 мая 2011 года. После обнародования фотографий в международной прессе, это дело получило широкий резонанс и негативно сказалось на рейтинге власти. "26 мая было основной причиной, из-за которой нас наказали прежние власти, навешали на нас ярлыки шпионов. Нас отправили в Глданскую тюрьму по самой тяжелой статье, где мы ежедневно, ежеминутно подвергались давлению, физическому и психологическому насилию, что, конечно же, делалось на основании приказа", – вспомнил Абдаладзе. Спасение Грузии от уничтожения и сохранение мира – премьер о 11-летии "Грузинской мечты">>По словам фотографа, тогда все высокопоставленные лица были в курсе дела, однако, как отметил Абдаладзе, ни у кого из них не хватило мужества и человечности признать этот незаконный приказ, изданный в отношении них."Я хочу подчеркнуть, если бы не мужество журналистов, их поддержка, наше положение было бы очень тяжелым. Управляющий тюрьмой, т. н. "Киллер", каждый день постоянно твердил нам, что мы не выйдем отсюда живыми", – сказал Абдаладзе. "Дело фотографов"В ходе повторного расследования "дела фотографов" прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему замглавы тбилисского главного управления департамента контрразведки МВД Грузии Давиду Девнозашвили и экс-директору тюрьмы №8 Александру Мухадзе. Мухадзе обвинения предъявлены заочно, так как он находится в розыске. В июле 2017 года Тбилисский городской суд признал Девнозашвили и Мухадзе виновными в оказании давления на фотографов во время их задержания. Суд приговорили Девнозашвили к 4,5 года тюрьмы, а Мухадзе – к 1,5 года. Согласно материалам дела, фотографов в следственном изоляторе неофициально навещал Девнозашвили, угрожая тяжелыми условиями в тюрьме и давлением на членов их семей. Партии, основанной Саакашвили, могут устроить в Грузии "Нюрнбергский процесс">>Девнозашвили даже грозился обнародовать личное фото Натии Геденидзе, которое хранилось на ее компьютере. В результате супруги дали признательные показания, оклеветав себя. После этого Натию отпустили домой, а ее супруга вместе с другими фоторепортерами перевезли в глданскую тюрьму №8. Уже в тюрьме оказывать давление на фотографов начал ее директор Мухадзе. В их камерах не отключали свет и они были под постоянным видеонаблюдением. Более того, задержанных постоянно навещал Девнозашвили и угрожал. Вследствие психологического давления Зураб Курцикидзе и Георгий Абдаладзе согласились дать признательные показания, после чего их заставили отказаться от своих адвокатов. Назначенные властями адвокаты заставили фоторепортеров заключить процессуальные сделки со следствием. В конечном итоге Тбилисский суд признал фотографов виновными в шпионаже. С учетом ходатайства прокуратуры их приговорили условно и освободили из зала суда. Курцикидзе приговорили к двум годам условно, Абдаладзе и Ираклия Геденидзе – к трем, а Натию Геденидзе — на полгода условно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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