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Алиев назвал сроки начала поставок азербайджанского газа в Венгрию
Алиев назвал сроки начала поставок азербайджанского газа в Венгрию
На данный момент Азербайджан оценивает возможности поставок газа через Болгарию в соседние страны, заявил президент АР 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T21:44+0400
2023-06-01T21:44+0400
2023-06-01T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Азербайджан расширяет географию своих поставок, в том числе на Балканах, к концу года азербайджанский газ поступит в Венгрию и Сербию. Об этом заявил президент АР Ильхам Алиев на церемонии открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели, сообщил Sputnik Азербайджан.Глава государства напомнил, что лично принимал участие в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария, благодаря которому азербайджанский газ стал поступать на болгарскую территорию.По его словам, на данный момент Азербайджан оценивает возможности поставок газа через Болгарию в соседние страны.Глава государства указал, что Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу. В частности, отметил Алиев, если в 2021 году их объем составил порядка 8 млрд кубометров, то в текущем году они достигнут до примерно 12 млрд кубометров.Он добавил, что Азербайджан обладает потенциалом для увеличения поставок газа в Европу до минимум 20 млрд кубометров к 2027 году.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна рассчитывает к концу текущего года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд кубометров в год.Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года >>Поставки азербайджанского газа в Европу начались в самом конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки рассчитаны на 25 лет, их объем должен составлять более 10 млрд кубометров, из которых 8 млрд приходится на долю Италии, по 1 млрд – на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между АР и ЕС поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд кубометров в год.ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Его пропускная способность составляет 16 млрд кубометров в год. Основным источником сырья для него считается месторождение "Шах-Дениз" с запасами 1,2 трлн кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, азербайджан, экономика, венгрия, ильхам алиев, газ
в мире, новости, азербайджан, экономика, венгрия, ильхам алиев, газ
Алиев назвал сроки начала поставок азербайджанского газа в Венгрию
На данный момент Азербайджан оценивает возможности поставок газа через Болгарию в соседние страны, заявил президент АР
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik.
Азербайджан расширяет географию своих поставок, в том числе на Балканах, к концу года азербайджанский газ поступит в Венгрию и Сербию. Об этом заявил президент АР Ильхам Алиев на церемонии открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Глава государства напомнил, что лично принимал участие в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария, благодаря которому азербайджанский газ стал поступать на болгарскую территорию.
По его словам, на данный момент Азербайджан оценивает возможности поставок газа через Болгарию в соседние страны.
"На самом деле Румыния уже является частью нашего формата сотрудничества. И если все пойдет по графику и все запланированные интерконнекторы будут построены вовремя, то к концу года наш газ сможет поступать в Венгрию и Сербию. Таким образом, это расширит нашу географию поставок газа", – заявил Алиев.
Глава государства указал, что Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу. В частности, отметил Алиев, если в 2021 году их объем составил порядка 8 млрд кубометров, то в текущем году они достигнут до примерно 12 млрд кубометров.
Он добавил, что Азербайджан обладает потенциалом для увеличения поставок газа в Европу до минимум 20 млрд кубометров к 2027 году.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна рассчитывает к концу текущего года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд кубометров в год.
Поставки азербайджанского газа в Европу начались в самом конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки рассчитаны на 25 лет, их объем должен составлять более 10 млрд кубометров, из которых 8 млрд приходится на долю Италии, по 1 млрд – на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между АР и ЕС поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд кубометров в год.
ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Его пропускная способность составляет 16 млрд кубометров в год. Основным источником сырья для него считается месторождение "Шах-Дениз" с запасами 1,2 трлн кубометров.