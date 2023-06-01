https://sputnik-georgia.ru/20230601/chetvertyy-rebenok-saakashvili-deputat-verkhovnoy-rady-ukrainy-otkryla-pravdu-278210951.html

Четвертый ребенок Саакашвили: депутат Верховной Рады Украины открыла правду

Четвертый ребенок Саакашвили: депутат Верховной Рады Украины открыла правду

Ясько намекнула, что забеременела до конфликта на Украине, начавшегося 24 февраля 2022 года 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T23:16+0400

2023-06-01T23:16+0400

2023-06-01T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Депутат парламента Украины Елизавета Ясько сообщила, что родила от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме на родине. "Никогда себе не могла представить, что на свободе и в здоровье не будет отца ребенка в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе. Мой ребенок – это моя любовь. Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", – написала Ясько в соцсетях. При этом в посте она намекнула, что забеременела до конфликта на Украине, начавшегося 24 февраля 2022 года. Развелся ли Саакашвили официально с Сандрой Рулофс, с которой находился в браке много лет, пока неизвестно. О своих отношениях с Ясько он признался незадолго до ареста осенью 2021 года. В свою очередь, экс-первая леди Грузии заявила, что обнародованное видео Саакашвили с Ясько было для нее неожиданностью, а форма – неприемлемой. Саакашвили переоформил роскошную квартиру в центре Киева на внебрачную дочь от Ясько – ТВ >>В браке с Рулофс у Саакашвили двое сыновей – Эдуард (1995 года рождения) и Николоз (2005 года рождения). В преддверии 2022 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые рассказал о том, что у него есть дочь Элис-Мария Саакашвили от певицы Софо Нижарадзе. При этом он назвал ее своим самым младшим ребенком. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, михаил саакашвили, сандра рулофс, софо нижарадзе, верховная рада, дети