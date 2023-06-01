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Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу 2023? Традиции и приметы

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу 2023? Традиции и приметы

В Троицкую родительскую суббота, которая в 2023-м выпадает на 3 июня, православная церковь поминает всех усопших – от прародителя рода человеческого Адама до... 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T22:31+0400

2023-06-01T22:31+0400

2023-06-01T22:31+0400

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Троицкая – вторая Вселенская родительская суббота в году, в этот день в православных церквях проводят особые богослужения, во время которых читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни. Что нельзя делать в субботу перед Святой Троицей: о традициях и приметах родительского поминального дня читайте в Sputnik Грузия. Традиции и приметы Накануне Троицкой родительской субботы, в пятницу вечером, по традиции служат великую панихиду. А в субботу утром проводят заупокойную Божественную литургию, а после нее – общую панихиду. Во время службы по церковной традиции вспоминают притчу о Страшном суде живых и мертвых, чтобы каждый человек помнил, что во время Суда придется ответить за совершенные грехи. В православных церквях в Троицкую родительскую субботу по традиции прихожане, чтобы помянуть усопших родителей, подают записочки с именами умерших и вместе со священником молятся за упокой души своих родных в загробном мире. По сей день сохранилась традиция приносить в храм во Вселенскую родительскую субботу постные продукты и вино, которые после освящения раздают всем желающим. Еще одна важная традиция Троицкой родительской субботы – раздавать милостыню с просьбой помолиться об усопших. Что нельзя делать В Троицкую родительскую субботу по народной традиции нельзя делать в доме уборку. Однако священнослужители отмечают, что ограничения во Вселенский поминальный день нужны лишь для того, чтобы хозяйственные заботы не мешали верующим посетить храм и помолиться. Нельзя в Троицкую родительскую субботу работать в поле и в огороде. В то же время сеять коноплю и ячмень во Вселенскую родительскую субботу – это хорошая примета, обещающая богатый урожай. Во Вселенский поминальный день также нельзя заниматься рукодельем, шить и вязать. В Троицкую родительскую субботу верующие должны пойти в церковь и помолиться за умерших. По традиции после церкви во Вселенскую Троицкую субботу люди идут на кладбище убрать могилки и помолиться за умерших. Однако оставлять на могилке алкоголь и сигареты нельзя. По народным приметам нельзя во Вселенскую родительскую субботу, уходя с кладбища, говорить усопшим "до свиданья" – это предсказывает скорую смерть живому. Нельзя также в Троицкую родительскую субботу поднимать на кладбище оброненную вещь с земли и отказывать во вселенский поминальный день нуждающимся в милостыне. Венчаться в Троицкую родительскую субботу, а также устраивать шумные застолья и напиваться нельзя. Нельзя во Вселенскую родительскую субботу ссориться, ругаться, сплетничать и злословить, то есть делать кому-либо больно. Вернувшись домой после храма и кладбища, можно организовать семейный поминальный обед. По древней традиции на Троицкую родительскую субботу готовили кутью – это сладкая каша, сваренная из целых зерен пшеницы, меда, орехов и изюма. По народным приметам нельзя в Троицкую родительскую субботу после ужина убирать со стола и мыть посуду – люди верили, что умершие родственники придут ночью покушать. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230510/kogda-otmechayut-troitskuyu-roditelskuyu-subbotu-2023-tserkovnyy-kalendar-277549909.html

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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