https://sputnik-georgia.ru/20230601/genprokurory-gruzii-i-armenii-obsudili-voprosy-pravovogo-sotrudnichestva-278211584.html

Генпрокуроры Грузии и Армении обсудили вопросы правового сотрудничества

Генпрокуроры Грузии и Армении обсудили вопросы правового сотрудничества

Главы надзорных ведомств рассмотрели возможность разработки рабочей программы партнерства 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T23:57+0400

2023-06-01T23:57+0400

2023-06-01T23:57+0400

грузия

армения

новости

политика

ираклий шотадзе

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ0, 1 июн — Sputnik. Генпрокуроры Армении и Грузии – Анна Вардапетян и Ираклий Шотадзе – обсудили вопросы правового сотрудничества между ведомствами двух стран для борьбы с преступностью, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянской прокуратуры.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы международного правового сотрудничества по уголовным делам.Отмечалось, что отношения между прокуратурами двух стран позволяют в рабочем порядке обсуждать возникающие вопросы и находить взаимоприемлемые решения для преодоления существующих вызовов.Между Грузией и Арменией нет проблемных правовых вопросов – Генпрокурор >>Вардапетян и Шотадзе обратились также к теме меморандума о сотрудничестве, подписанного между прокуратурами двух стран в 2022 году, и обсудили возможность разработки рабочей программы.Указанная программа будет включать такие актуальные направления, как борьба с киберпреступностью, коррупцией, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков.Вардапетян подчеркнула необходимость совместной работы и консолидации сил в борьбе с общим "врагом" – преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, армения, новости, политика, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии