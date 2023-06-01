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Генпрокуроры Грузии и Армении обсудили вопросы правового сотрудничества
Генпрокуроры Грузии и Армении обсудили вопросы правового сотрудничества
Главы надзорных ведомств рассмотрели возможность разработки рабочей программы партнерства 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T23:57+0400
2023-06-01T23:57+0400
2023-06-01T23:57+0400
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армения
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ираклий шотадзе
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ТБИЛИСИ0, 1 июн — Sputnik. Генпрокуроры Армении и Грузии – Анна Вардапетян и Ираклий Шотадзе – обсудили вопросы правового сотрудничества между ведомствами двух стран для борьбы с преступностью, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянской прокуратуры.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы международного правового сотрудничества по уголовным делам.Отмечалось, что отношения между прокуратурами двух стран позволяют в рабочем порядке обсуждать возникающие вопросы и находить взаимоприемлемые решения для преодоления существующих вызовов.Между Грузией и Арменией нет проблемных правовых вопросов – Генпрокурор >>Вардапетян и Шотадзе обратились также к теме меморандума о сотрудничестве, подписанного между прокуратурами двух стран в 2022 году, и обсудили возможность разработки рабочей программы.Указанная программа будет включать такие актуальные направления, как борьба с киберпреступностью, коррупцией, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков.Вардапетян подчеркнула необходимость совместной работы и консолидации сил в борьбе с общим "врагом" – преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, армения, новости, политика, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии
грузия, армения, новости, политика, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии
Генпрокуроры Грузии и Армении обсудили вопросы правового сотрудничества
Главы надзорных ведомств рассмотрели возможность разработки рабочей программы партнерства
ТБИЛИСИ0, 1 июн — Sputnik.
Генпрокуроры Армении и Грузии – Анна Вардапетян и Ираклий Шотадзе – обсудили вопросы правового сотрудничества между ведомствами двух стран для борьбы с преступностью, сообщил Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу армянской прокуратуры.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы международного правового сотрудничества по уголовным делам.
Отмечалось, что отношения между прокуратурами двух стран позволяют в рабочем порядке обсуждать возникающие вопросы и находить взаимоприемлемые решения для преодоления существующих вызовов.
Вардапетян и Шотадзе обратились также к теме меморандума о сотрудничестве, подписанного между прокуратурами двух стран в 2022 году, и обсудили возможность разработки рабочей программы.
Указанная программа будет включать такие актуальные направления, как борьба с киберпреступностью, коррупцией, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков.
Вардапетян подчеркнула необходимость совместной работы и консолидации сил в борьбе с общим "врагом" – преступностью.