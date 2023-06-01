https://sputnik-georgia.ru/20230601/glavnyy-veterinar-gruzii-zanyal-post-vo-vsemirnoy-organizatsii-po-okhrane-zdorovya-zhivotnykh-278204157.html
Главный ветеринар Грузии занял пост во Всемирной организации по охране здоровья животных
Главный ветеринар Грузии занял пост во Всемирной организации по охране здоровья животных
Ранее представитель Грузии занимал должность генсека бюро европейской региональной комиссии OIE 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T18:23+0400
2023-06-01T18:23+0400
2023-06-01T18:23+0400
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животные
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Члены Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) избрали главного ветеринара Грузии, заместителя главы Национального агентства продовольствия Васила Басиладзе вице-президентом бюро Европейской региональной комиссии, сообщает пресс-служба ведомства. Традиционная 90-я по счету генеральная сессия организации прошла в Париже. Представители 183 стран-членов организации, эксперты и партнеры в рамках пятидневной сессии обсудили вопросы здоровья животных и пути решения существующих вызовов. В рамках сессии Басиладзе был избран на новую должность. Он с 2021 года занимал должность генсека бюро европейской региональной комиссии. Карантин из-за случая бешенства введен на западе Грузии >>В ведомстве отметили, что на сессии еще раз была подчеркнута роль Грузии в борьбе с широким распространением инфекционных болезней среди животных. Басиладзе поблагодарил делегатов и отметил, что Грузия и впредь активно будет включена во всех реформах организации и осуществит все те мероприятия, которые будут содействовать предотвращению и контролю заболеваний животных в регионе. Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии >>OIE выполняет и определяет ветеринарную политику в мире и наблюдает за тем, насколько страны выполняют необходимые правила. Международными стандартами организации регулируется более 120 заболеваний животных, среди них и общие заболевания животных и людей. Это ведущая международная организация, ответственная за улучшение состояния здоровья животных во всем мире. Она занимается координацией, поддержкой и борьбой с болезнями животных, безопасностью пищевых продуктов и благополучием животных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, животные, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, общество, новости, животные, национальное агентство продовольствия грузии
Главный ветеринар Грузии занял пост во Всемирной организации по охране здоровья животных
Ранее представитель Грузии занимал должность генсека бюро европейской региональной комиссии OIE
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Члены Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) избрали главного ветеринара Грузии, заместителя главы Национального агентства продовольствия Васила Басиладзе вице-президентом бюро Европейской региональной комиссии, сообщает пресс-служба ведомства.
Традиционная 90-я по счету генеральная сессия организации прошла в Париже. Представители 183 стран-членов организации, эксперты и партнеры в рамках пятидневной сессии обсудили вопросы здоровья животных и пути решения существующих вызовов.
В рамках сессии Басиладзе был избран на новую должность. Он с 2021 года занимал должность генсека бюро европейской региональной комиссии.
В ведомстве отметили, что на сессии еще раз была подчеркнута роль Грузии в борьбе с широким распространением инфекционных болезней среди животных.
Басиладзе поблагодарил делегатов и отметил, что Грузия и впредь активно будет включена во всех реформах организации и осуществит все те мероприятия, которые будут содействовать предотвращению и контролю заболеваний животных в регионе.
OIE выполняет и определяет ветеринарную политику в мире и наблюдает за тем, насколько страны выполняют необходимые правила. Международными стандартами организации регулируется более 120 заболеваний животных, среди них и общие заболевания животных и людей.
Это ведущая международная организация, ответственная за улучшение состояния здоровья животных во всем мире. Она занимается координацией, поддержкой и борьбой с болезнями животных, безопасностью пищевых продуктов и благополучием животных.