https://sputnik-georgia.ru/20230601/rossiya-ogranichila-produktovuyu-sdelku-iz-za-nevypolneniya-ee-usloviy-278211178.html

Россия ограничила продуктовую сделку из-за невыполнения ее условий

Россия ограничила продуктовую сделку из-за невыполнения ее условий

Экспорт в мае достиг 1,3 миллиона тонн зерна и других продуктов, что составляет менее половины от объемов, экспортировавшихся в предыдущие месяцы, заявили в... 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T23:36+0400

2023-06-01T23:36+0400

2023-06-01T23:36+0400

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ТБИЛИСИ 1 июн — Sputnik. Россия поставила в известность Совместный координационный центр о том, что ограничивает регистрацию судов в порт Южный в рамках реализации продуктовой сделки, поскольку вопрос с российским экспортом по аммиакопроводу Тольятти-Одесса не решается, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Как указал Дюжаррик, в мае 33 судна покинули украинские порты."Это половина по сравнению с числом судов в апреле. Только три из этих кораблей вышли из порта "Южный". Экспорт в мае достиг 1,3 миллиона тонн зерна и других продуктов, что составляет менее половины от объемов, экспортировавшихся в предыдущие месяцы", – сказал Дюжаррик.Он отметил, что с 24 мая число инспекционных групп в СКЦ было сокращено с трех до двух. Он также заявил об обеспокоенности ООН продолжающимся замедлением исполнения черноморской зерновой инициативы и заверил, что организация продолжит необходимые контакты со сторонами-участницами.Россия, Украина, Турция и ООН подписали в июле прошлого года в Стамбуле два взаимосвязанных документа. Тогда же был создан Совместный координационный центр (СКЦ) по безопасной транспортировке зерна с Украины. Подписанные документы представляют единый пакет.Лавров: предстоящие два месяца решающие для зерновой сделки >>Согласно первому, ООН взяла на себя обязательства по снятию различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.Вторым определен алгоритм вывоза украинского зерна из Южного, Черноморска и Одессы, находящихся под контролем Киева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, зерно, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022