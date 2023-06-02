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Фестиваль любительских театров пройдет на востоке Грузии
Фестиваль любительских театров пройдет на востоке Грузии
Целью фестиваля является поддержка любительских или общественных театров в стране и интеграция в грузинский театральный мир 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T10:02+0400
2023-06-02T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сигнахский театральный фестиваль, основанный министерством культуры, спорта и молодежи, пройдет в городе Сигнахи (регион Кахети) с 3 по 10 июня, говорится в сообщении организаторов. Сигнахский театральный фестиваль, который в этом году организован впервые, будет проходить ежегодно в течение недели в конце июня. Цель фестиваля – поддержка любительских или общественных театров в стране и интеграция в грузинский театральный мир, поощрение государственных театров к созданию совместных постановок с любительскими или общественными труппами, а также содействие и популяризация театрального искусства для становления Сигнахи как культурного и творческого центра. Театральный Тифлис: меценаты, актеры и святые >>В течение восьми дней театральные коллективы из государственных и частных театров выступят перед публикой с конкурсными спектаклями. В конкурсе представлены 13 спектаклей, из которых члены жюри выберут три лучших. Победителям будет вручен денежный приз. В качестве членов жюри на фестивале предстанут режиссер Грибоедовского театра Ника Чикваидзе, худрук Театра киноактера им. Туманишвили Иване (Вано) Хуцишвили, киновед Лела Очиаури, арт-критик Давид Бухрикидзе, доктор искусствоведения Мака (Марине) Васадзе. Фестиваль завершится церемонией награждения и праздничным концертом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, культурная жизнь грузии, сигнахи, театр
грузия, новости, культура, культурная жизнь грузии, сигнахи, театр
Фестиваль любительских театров пройдет на востоке Грузии
Целью фестиваля является поддержка любительских или общественных театров в стране и интеграция в грузинский театральный мир
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сигнахский театральный фестиваль, основанный министерством культуры, спорта и молодежи, пройдет в городе Сигнахи (регион Кахети) с 3 по 10 июня, говорится в сообщении организаторов.
Сигнахский театральный фестиваль, который в этом году организован впервые, будет проходить ежегодно в течение недели в конце июня.
Цель фестиваля – поддержка любительских или общественных театров в стране и интеграция в грузинский театральный мир, поощрение государственных театров к созданию совместных постановок с любительскими или общественными труппами, а также содействие и популяризация театрального искусства для становления Сигнахи как культурного и творческого центра.
В течение восьми дней театральные коллективы из государственных и частных театров выступят перед публикой с конкурсными спектаклями.
В конкурсе представлены 13 спектаклей, из которых члены жюри выберут три лучших. Победителям будет вручен денежный приз.
В качестве членов жюри на фестивале предстанут режиссер Грибоедовского театра Ника Чикваидзе, худрук Театра киноактера им. Туманишвили Иване (Вано) Хуцишвили, киновед Лела Очиаури, арт-критик Давид Бухрикидзе, доктор искусствоведения Мака (Марине) Васадзе.
Фестиваль завершится церемонией награждения и праздничным концертом.