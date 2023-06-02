https://sputnik-georgia.ru/20230602/martovskie-protesty-v-tbilisi---zaderzhan-otets-obvinyaemogo-v-napadenii-na-politseyskikh--278216920.html

Мартовские протесты в Тбилиси – задержан отец обвиняемого в нападении на полицейских

Мартовские протесты в Тбилиси – задержан отец обвиняемого в нападении на полицейских

Масштабные акции против закона "об иноагентах" прошли в Тбилиси в начале марта, часть протестующих вела себя агрессивно 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T10:55+0400

2023-06-02T10:55+0400

2023-06-02T11:13+0400

грузия

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тбилиси

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Полиция не позволила установить палатку около здания парламента в Тбилиси и задержала за неподчинение Беку Григориадиса, отца Лазаре Григориадиса, обвиняемого в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7-9 марта, сообщает телеканал "Имеди". Тбилисский горсуд в мае оставил Лазаре в заключении на время следствия. С решением суда и самим фактом задержания не согласна часть грузинской оппозиции и его родные. Последние дни Бека Григориадис и его сторонники устраивали немногочисленные акции возле здания парламента, требуя освободить обвиняемого. Обвиняемый в метании "коктейля Молотова" в полицейских в Тбилиси остался за решеткой>>Накануне протестующие решили установить палатку, в результате Беку Григориадиса задержали, согласно статье "Неподчинение сотруднику правоохранительных органов" Кодекса административных правонарушений.Правонарушение наказывается выплатой штрафа в размере 2-3 тысяч лари или административным лишением свободы на срок до 15 суток.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Детали делаПо делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Бросавшие "коктейль Молотова" в полицию должны быть наказаны – премьер Грузии >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога.В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.По данным грузинских СМИ, Лазаре Григориадис ранее был судим за насилие: два года назад он был привлечен к уголовной ответственности за насилие в отношении отца. Согласно полученным материалам уголовного дела, Лазаре ранил отца холодным оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах