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Нацбанк Грузии: цены на аренду жилья выше рыночных
Нацбанк Грузии: цены на аренду жилья выше рыночных
Рост цен регулятор объясняет, с одной стороны, возросшим спросом в результате иммиграции, а с другой - растущими расходами на строительство 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T07:01+0400
2023-06-02T07:01+0400
2023-06-02T07:55+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии рекомендовал банкам при выдачи кредитов оценивать завершенность цены на аренду при оценке доходов от сдачи в аренду. По данным Нацбанка рост цен на аренду на 30% превышает долгосрочный тренд. Что касается роста цен на продажу жилья, то Нацбанк считает его соответствующим инфляции промышленной продукции и расходам на строительство. Преимущества покупки недвижимости в Грузии – чем интересуются граждане России? >>Рост цен регулятор объясняет, с одной стороны, возросшим спросом в результате миграции в Грузию, а с другой - растущими расходами на строительство. По официальным данным, в Грузию в 2022 году мигрировало 179,8 тысячи человек, из которых 62,3 тысячи граждане России, 54,4 тысячи – граждане Грузии, 20,7 тысячи – граждане Украины и 13,4 тысячи – граждане Беларуси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, цены на недвижимость в тбилиси, недвижимость в тбилиси
Нацбанк Грузии: цены на аренду жилья выше рыночных
07:01 02.06.2023 (обновлено: 07:55 02.06.2023)
Рост цен регулятор объясняет, с одной стороны, возросшим спросом в результате иммиграции, а с другой - растущими расходами на строительство
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии рекомендовал банкам при выдачи кредитов оценивать завершенность цены на аренду при оценке доходов от сдачи в аренду.
По данным Нацбанка рост цен на аренду на 30% превышает долгосрочный тренд.
Что касается роста цен на продажу жилья, то Нацбанк считает его соответствующим инфляции промышленной продукции и расходам на строительство.
Рост цен регулятор объясняет, с одной стороны, возросшим спросом в результате миграции в Грузию, а с другой - растущими расходами на строительство.
По официальным данным, в Грузию в 2022 году мигрировало 179,8 тысячи человек, из которых 62,3 тысячи граждане России, 54,4 тысячи – граждане Грузии, 20,7 тысячи – граждане Украины и 13,4 тысячи – граждане Беларуси.