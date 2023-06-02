https://sputnik-georgia.ru/20230602/natsbank-gruzii-tseny-na-arendu-zhilya-vyshe-rynochnykh-278213287.html

Нацбанк Грузии: цены на аренду жилья выше рыночных

Нацбанк Грузии: цены на аренду жилья выше рыночных

Рост цен регулятор объясняет, с одной стороны, возросшим спросом в результате иммиграции, а с другой - растущими расходами на строительство 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T07:01+0400

2023-06-02T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии рекомендовал банкам при выдачи кредитов оценивать завершенность цены на аренду при оценке доходов от сдачи в аренду. По данным Нацбанка рост цен на аренду на 30% превышает долгосрочный тренд. Что касается роста цен на продажу жилья, то Нацбанк считает его соответствующим инфляции промышленной продукции и расходам на строительство. Преимущества покупки недвижимости в Грузии – чем интересуются граждане России? >>Рост цен регулятор объясняет, с одной стороны, возросшим спросом в результате миграции в Грузию, а с другой - растущими расходами на строительство. По официальным данным, в Грузию в 2022 году мигрировало 179,8 тысячи человек, из которых 62,3 тысячи граждане России, 54,4 тысячи – граждане Грузии, 20,7 тысячи – граждане Украины и 13,4 тысячи – граждане Беларуси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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