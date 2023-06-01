https://sputnik-georgia.ru/20230601/politicheskie-piruety-salome-zurabishvili-prezident-gruzii-yavno-chto-to-zadumala-278207975.html

Политические пируэты Саломе Зурабишвили: президент Грузии явно что-то задумала

Политические пируэты Саломе Зурабишвили: президент Грузии явно что-то задумала

"Cюрприз" в кресле президента?" – так было озаглавлен колонка Sputnik (12.02.2018), опубликованное вслед за избранием Саломе Зурабишвили на высший... 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T19:49+0400

2023-06-01T19:49+0400

2023-06-01T19:49+0400

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На днях компания Georgian Airways публично объявила собственного президента… персоной нон грата! И отказалась обслуживать ее на борту своих авиалайнеров! Случай, прямо скажем, из ряда вон выходящий – аналогов сразу и не припомнишь… Справедливости ради добавим, что Зурабишвили напросилась сама. Будучи не в силах воспрепятствовать переполненным рейсам на московском направлении, она "учредила" авиакомпании личные санкции, заявив, что не будет пользоваться ее услугами. Своеобразный, но, согласитесь, совсем не президентский жест. Это больше смахивает на попытку поддержать вышедшую за рамки политических эмоций оппозицию, которая так и не сумела примириться с возобновлением прямых авиарейсов на Москву. Впрочем, эпизод приведен не для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание к своеобразному поведению Саломе Зурабишвили, которое часто бывает неадекватно ее положению. Скорее, он свидетельствует о противоречивом и не всегда уважительном отношении бизнеса и общественности к своему президенту. Все эти годы ее непоследовательность время от времени бросалась в глаза. Эксперты списывали конфузы на недостаточное знание грузинского языка и местной ментальности – все-таки она родилась и сформировалась во Франции. Саломе Зурабишвили: "сюрприз" в кресле президента? >>Кстати, многие до сих пор недоумевают, зачем гражданке преуспевающей Франции понадобились политические должности в развивающейся и ущемляемой Грузии? Проще всего, конечно, объяснить эту тягу ностальгией, как правило, присущей семьям эмигрантов-грузин. Но, присмотревшись к послужному списку Зурабишвили, можно обнаружить в нем немало иных побудительных мотивов. Начнем с того, что в наиболее плодотворный период своей европейской дипломатической деятельности Зурабишвили занимала, по сути дела, второстепенные аппаратные должности. Как дипломат она особо себя не проявила. И в этом смысле ее, прямо скажем, умопомрачительный по неожиданности карьерный взлет напрямую связан именно с Грузией. На историческую родину она приехала в ранге Чрезвычайного и Полномочного посла Франции, впервые усмирив свои амбиции как первого лица. Затем следует очередной беспрецедентный "скачок" – трансформация посла иностранного государства в главу внешнеполитического ведомства страны, в которой она его до этого представляла! Аналоги и тут на ум не приходят. Трудно сказать, считали ли деятели "революции роз" ее безобидной европейской овечкой, но, говорят, Михаила Саакашвили предупреждали о своенравном и непокладистом характере нового министра. Вот только, судя по всему, вопрос решался не в Грузии. А Зурабишвили, почувствовав поддержку, стала все чаще демонстрировать всплески своего непрогнозируемого нрава. Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью Европы – Зурабишвили >>Как пишет политолог Сосо Цинцадзе, внешнеполитическую деятельность она начала с того, что едва ли не на следующий день выставила на улицу 25 талантливых и перспективных молодых сотрудников. Тут же укомплектовала штат министерства людьми сомнительных профессий и взялась за грузинские посольства за рубежом. А завершилось все неожиданным разладом с властью и заявлением о начале самостоятельной политической карьеры. Зурабишвили явно переоценила свои возможности как самостоятельного политика и лидера. Две созданные ею партии фактически не оставили следа на грузинском политическом небосклоне. Что, однако, ничуть не охладило ее амбиций, не лишило напористости, лишь отточив удивительную способность в определенный момент оказаться кому-то нужной. Эксперты вспоминают, как после своего прихода к власти к ней стала благоволить "Грузинская мечта". И хотя первая попытка навязать себя новой правящей силе в качестве президента Зурабишвили не удалась, во второй раз с легкой руки Бидзины Иванишвили все, хоть и с трудом, получилось. Мы не забыли, как тот обратился к активу "Мечты" и избирателям перед вторым туром. Причем, Зурабишвили, похоже, расценила победу как свой личный успех, несколько раз подчеркнув, что обошла проигравшего Григола Вашадзе аж на 20%! Речь и акценты президента Грузии в Европарламенте – реакция оппозиции и "Грузинской мечты" >>Поначалу правящая партия зубами отстаивала Саломе Зурабишвили от нападок не признавшей ее оппозиции. Но в последнее время, по признанию политологов, картина изменилась. Президент то и дело совершает острые выпады в адрес правящей команды, а часть оппозиции стала перед ней заискивать. Еще бы! В руках даже ущемленного в правах президента остается институт помилования, превратившийся в Грузии в инструмент политических торгов. Вряд ли это результат какого-то изворотливого манипулирования самой Зурабишвили, которая, как признают окружающие, недостаточно тонка для этого. Тут другое – какое-то удивительное сочетание обстоятельств, какой-то фарт! Невольно приходит на ум популярный американский сериал "Карточный домик". Политик, его играет Кевин Спейси, ни у кого не вызывающий симпатий, не имеющий ни поддержки, ни рейтинга, умудряется стать вице-президентом, а затем и президентом Америки… Следует признать, что острокритические нотки, которые озвучивает в последнее время Саломе Зурабишвили, близки и понятны значительной части грузинского общества. Но насколько убедительно и искренне воспринимает оно их конкретно из ее уст? Не кажется ли это многим очередным "сюрпризом" из тех, которые госпожа президент регулярно преподносит нам? Президент Грузии пригласила главу Европейского Совета посетить Тбилиси>>Грузинская общественность примирилась с обычаем (воздержимся от оценок) частенько закрывать глаза на то, как вел себя или что говорил прежде тот или иной политик. Иногда даже она готова простить ему некоторые болезненные обиды и измены. Однако дано это не всем. Саломе Зурабишвили пресса до сих пор припоминает каждую оговорку или неловкость. Потому с таким скептицизмом был воспринят многими ведущими аналитиками ее небывало высокий рейтинг в ходе последнего опроса IRI – аж 48%. Политические лидеры, громко заявлявшие о себе в новейшей истории Грузии, всегда имели бесспорные козыри. Как подчеркивает эксперт и психолог Рамаз Сакварелидзе, Саакашвили обладал несравненной харизмой, Шеварднадзе – огромным международным опытом, Иванишвили был известен благотворительностью и тем, что покончил с "Нацдвижением". Тем более странно воспринимается то, что отсутствие этих качеств, как и безоговорочных всенародных симпатий, не мешает Саломе Зурабишвили уверенно держаться на политическом плаву. Она неизменно присутствует почти во всех серьезных прогнозах, связанных с объединением разрозненной оппозиции и формированием нового оппозиционного центра. Сама президент однажды, правда, заявила, что по истечении президентских полномочий она не останется в политике из-за возраста. Но эксперт Вахтанг Дзабирадзе в этом не уверен, полагая, что она ищет возможность продолжить политическое будущее. Что ж, на фоне некоторых западных лидеров Зурабишвили воспринимается как молоденькая девчонка. К тому же спрос на нее как на политика, судя по всему, не падает и, пожалуй, даже растет. Это можно объяснить одним очень важным фактором, напрямую работающим на нее – речь о декларированном грузинской властью курсе на евроинтеграцию. Что бы кто ни говорил, а для западных политиков она в силу происхождения и воспитания понятней других грузинских лидеров и невольно вызывает у них больше доверия. Антилибералы спешат отправить ее на политическую свалку или обратно в Париж, но, думаю, чересчур торопятся. Грузинскому правительству при его нынешнем гибком курсе нужна фигура, способная при необходимости нейтрализовать некоторые его чрезмерно дерзкие заявления. Да и оппозиции такого типа политик не повредит. Саломе Зурабишвили может нравиться или не нравиться нашим гражданам, однако грузинская политическая элита в лице как власти, так и оппозиции, похоже, в ней нуждается. Так что, господа, не исключено, что вас ждет очередной сюрприз!.. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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