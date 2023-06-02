https://sputnik-georgia.ru/20230602/vystavka-odnoy-raboty--neobychnaya-ekspozitsiya-olega-timchenko-proydet-v-tbilisi-278219103.html
Выставка одной работы – необычная экспозиция Олега Тимченко пройдет в Тбилиси
Выставка одной работы – необычная экспозиция Олега Тимченко пройдет в Тбилиси
Двадцать лет назад Олег Тимченко также провел выставку одной картины 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T12:42+0400
2023-06-02T12:42+0400
2023-06-02T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Выставка одной работы известного грузинского художника Олега Тимченко "Клоун без грима" пройдет со 2 по 10 июня в столичной галерее Vernissage Gallery в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов. Ровно 20 лет назад в столичной галерее Vernissage состоялась выставка одной работы Олега Тимченко – "Ангел", и художник решил повторить этот опыт, но уже с другой картиной."Сегодня, в 2023 году, спустя двадцать лет снова повторяется выставка одной работы. Для меня, как для художника, главное, что работа одна. Точно так же, как "нельзя дважды войти в одну и ту же реку", нельзя дважды создать произведение искусства", – приводят слова художника организаторы. Летние фестивали в Грузии 2023 - программа>>Олег Тимченко очень правдиво передает дух современной грузинской столицы. Художник очень многогранен: рисует сказочные и восточные мотивы, урбанистические пейзажи, постеры в стиле поп-арта. Картина Олега Тимченко "Березы" была продана на аукционе Бонема в Лондоне за 10 тысяч фунтов стерлингов. Кроме родной Грузии у Тимченко были персональные выставки в США, Голландии и Чехии. В групповых экспозициях художник участвовал в России, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, Черногории и Венгрии. Работы Олега Тимченко хранятся в музеях Грузии, России, Великобритании Германии, Австрии, Венгрии, а также в частных коллекциях по всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, олег тимченко, тбилиси
культура, грузия, новости, олег тимченко, тбилиси
Выставка одной работы – необычная экспозиция Олега Тимченко пройдет в Тбилиси
Двадцать лет назад Олег Тимченко также провел выставку одной картины
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Выставка одной работы известного грузинского художника Олега Тимченко "Клоун без грима" пройдет со 2 по 10 июня в столичной галерее Vernissage Gallery в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.
Ровно 20 лет назад в столичной галерее Vernissage состоялась выставка одной работы Олега Тимченко – "Ангел", и художник решил повторить этот опыт, но уже с другой картиной.
"Сегодня, в 2023 году, спустя двадцать лет снова повторяется выставка одной работы. Для меня, как для художника, главное, что работа одна. Точно так же, как "нельзя дважды войти в одну и ту же реку", нельзя дважды создать произведение искусства", – приводят слова художника организаторы.
Олег Тимченко очень правдиво передает дух современной грузинской столицы. Художник очень многогранен: рисует сказочные и восточные мотивы, урбанистические пейзажи, постеры в стиле поп-арта. Картина Олега Тимченко "Березы" была продана на аукционе Бонема в Лондоне за 10 тысяч фунтов стерлингов.
Кроме родной Грузии у Тимченко были персональные выставки в США, Голландии и Чехии. В групповых экспозициях художник участвовал в России, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, Черногории и Венгрии.
Работы Олега Тимченко хранятся в музеях Грузии, России, Великобритании Германии, Австрии, Венгрии, а также в частных коллекциях по всему миру.