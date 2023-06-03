https://sputnik-georgia.ru/20230603/arendnaya-plata-v-tbilisi-vyrosla-za-god-i-snizilas-za-mesyats--obzor-tbc-capital-278240913.html
Арендная плата в Тбилиси выросла за год и снизилась за месяц – обзор TBC Capital
Арендная плата в Тбилиси выросла за год и снизилась за месяц – обзор TBC Capital
В апреле 2023 года было продано 416 новых квартир, что на 33% меньше, чем в апреле 2022 года 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T11:38+0400
2023-06-03T11:38+0400
2023-06-03T14:48+0400
грузия
новости
экономика
недвижимость
цены на недвижимость в тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486465_0:391:2047:1542_1920x0_80_0_0_e9c963eca337e017ff58ba81556ed1e8.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Темпы роста арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизились в апреле на 1,6% по сравнению с мартом месяцем 2023 года, но выросли на 52% по сравнению с апрелем 2022 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в апреле составляет 12,8 доллара. Кроме того, по информации TBC Capital, за отчетный период активность на рынке жилой недвижимости значительно снизилась, а количество проданных квартир упало на 22% по сравнению с апрелем 2022 года. Средняя цена продажи продолжила расти и составила $1 177/кв. м, что на 32% больше, чем в прошлом году. Нацбанк Грузии: цены на аренду жилья выше рыночных >>На фоне значительного снижения количества транзакций объем рынка за год уменьшился на 23% и составил 200 миллионов долларов. Всего в апреле 2023 года было продано 416 новых квартир, что на 33% меньше, чем в апреле 2022 года. А по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение на 34%. По старым квартирам было совершено 2 096 сделок, что на 19% меньше, чем в апреле 2022 года. В месячном исчислении продажи снизились на 22%. Тем не менее аналитики отмечают, что, несмотря на значительное снижение объемов продаж и, следовательно, объема рынка, предварительные данные за май указывают на относительно положительную динамику и снижения, аналогичного апрелю, не ожидается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486465_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_35eae060ea20129869a72508628fae19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, недвижимость, цены на недвижимость в тбилиси
грузия, новости, экономика, недвижимость, цены на недвижимость в тбилиси
Арендная плата в Тбилиси выросла за год и снизилась за месяц – обзор TBC Capital
11:38 03.06.2023 (обновлено: 14:48 03.06.2023)
В апреле 2023 года было продано 416 новых квартир, что на 33% меньше, чем в апреле 2022 года
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Темпы роста арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизились в апреле на 1,6% по сравнению с мартом месяцем 2023 года, но выросли на 52% по сравнению с апрелем 2022 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital.
По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в апреле составляет 12,8 доллара.
Кроме того, по информации TBC Capital
, за отчетный период активность на рынке жилой недвижимости значительно снизилась, а количество проданных квартир упало на 22% по сравнению с апрелем 2022 года.
Средняя цена продажи продолжила расти и составила $1 177/кв. м, что на 32% больше, чем в прошлом году.
На фоне значительного снижения количества транзакций объем рынка за год уменьшился на 23% и составил 200 миллионов долларов.
Всего в апреле 2023 года было продано 416 новых квартир, что на 33% меньше, чем в апреле 2022 года. А по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение на 34%. По старым квартирам было совершено 2 096 сделок, что на 19% меньше, чем в апреле 2022 года. В месячном исчислении продажи снизились на 22%.
Тем не менее аналитики отмечают, что, несмотря на значительное снижение объемов продаж и, следовательно, объема рынка, предварительные данные за май указывают на относительно положительную динамику и снижения, аналогичного апрелю, не ожидается.