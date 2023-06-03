https://sputnik-georgia.ru/20230603/arendnaya-plata-v-tbilisi-vyrosla-za-god-i-snizilas-za-mesyats--obzor-tbc-capital-278240913.html

Арендная плата в Тбилиси выросла за год и снизилась за месяц – обзор TBC Capital

Арендная плата в Тбилиси выросла за год и снизилась за месяц – обзор TBC Capital

В апреле 2023 года было продано 416 новых квартир, что на 33% меньше, чем в апреле 2022 года 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T11:38+0400

2023-06-03T11:38+0400

2023-06-03T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Темпы роста арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизились в апреле на 1,6% по сравнению с мартом месяцем 2023 года, но выросли на 52% по сравнению с апрелем 2022 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в апреле составляет 12,8 доллара. Кроме того, по информации TBC Capital, за отчетный период активность на рынке жилой недвижимости значительно снизилась, а количество проданных квартир упало на 22% по сравнению с апрелем 2022 года. Средняя цена продажи продолжила расти и составила $1 177/кв. м, что на 32% больше, чем в прошлом году. Нацбанк Грузии: цены на аренду жилья выше рыночных >>На фоне значительного снижения количества транзакций объем рынка за год уменьшился на 23% и составил 200 миллионов долларов. Всего в апреле 2023 года было продано 416 новых квартир, что на 33% меньше, чем в апреле 2022 года. А по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение на 34%. По старым квартирам было совершено 2 096 сделок, что на 19% меньше, чем в апреле 2022 года. В месячном исчислении продажи снизились на 22%. Тем не менее аналитики отмечают, что, несмотря на значительное снижение объемов продаж и, следовательно, объема рынка, предварительные данные за май указывают на относительно положительную динамику и снижения, аналогичного апрелю, не ожидается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, недвижимость, цены на недвижимость в тбилиси