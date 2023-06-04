https://sputnik-georgia.ru/20230604/internetizatsiya-v-gruzii-poslednie-dannye-278256563.html

Интернетизация в Грузии: последние данные

Интернетизация в Грузии: последние данные

Самым проблемным остается регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где интернетизировано лишь 16% населения 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В Грузии 100-процентно обеспечены интернетом Тбилиси и Аджария, еще в пяти регионах интернетизировано более 60% населения, говорится в материалах на сайте Национальной комиссии по коммуникациям. Самое большое число абонентов фиксированного Интернета зарегистрировано на первый квартал 2023 года в Тбилиси – 451,2 тысячи. Также в столице Грузии 26,8 тысячи абонентов, принадлежащих юридическим лицам. ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию >>В Аджарии Интернет есть у 105,9 тысячи граждан и 5,6 тысячи – юридических лиц. Кроме того, Интернет подключен у более 70% жителей Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли, Самцхе-Джавахети, Имерети и Шида Картли. Чуть хуже ситуация в регионах Самегрело - Земо Сванети, Гурии и Кахети, где Интернет есть у 50% населения. Самым проблемным остается регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где интернетизировано лишь 16% населения. Из крупных городов, помимо Тбилиси, наиболее интернетизированы Батуми, Рустави, Поти и Кутаиси. Из районов самыми интернетизированными являются Боржомский район, район Мцхета и Казбеги. Посягательство на тайну личной жизни в Грузии – задержаны пять человек >>А вот самые большие проблемы с интернетизацией населения есть в районах Терджола, Харагаули, Хуло, Местия, Шуахеви и Кеда. Также в каждом регионе Грузии есть села, где вообще нет Интернета или он есть у одного-пяти человек в селе. За три месяца 2023 года пять компаний-провайдеров Интернета в Грузии заработали 63,4 миллиона лари. При этом 90% всех абонентов в Грузии подключены к двум крупным провайдерам интернета – Magticom и Silknet. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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