https://sputnik-georgia.ru/20230604/leto-nachinaetsya-zdes---v-adzharii-otkrylsya-turisticheskiy-sezon-278272211.html

"Лето начинается здесь" – в Аджарии открылся туристический сезон

"Лето начинается здесь" – в Аджарии открылся туристический сезон

Открытие туристического сезона в этом году совпало с проведением летнего фестиваля, который продлится в течение двух дней 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн – Sputnik. Грандиозным концертом и шоу воздушных змеев в Аджарии открылся летний туристический сезон, девизом которого традиционно стала фраза "Лето начинается здесь". Открытие туристического сезона в этом году совпала с проведением летнего фестиваля, который продлится в течение двух дней. Праздничный концерт открыла популярная молодая певица Нуца Бузаладзе. В окрестностях башни Азбука 3 и 4 июня проводились различные спортивные и развлекательные мероприятия. Кроме того, для туристов открыты кафе и рынки, где местные предприниматели предлагают гостям свою продукцию. Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы >>В этом году в Аджарии ожидают более 4 миллионов посетителей. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитеров. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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