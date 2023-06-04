https://sputnik-georgia.ru/20230604/u-zdaniya-parlamenta-v-tbilisi-poyavilas-palatka-278269392.html

У здания парламента в Тбилиси появилась палатка

У здания парламента в Тбилиси появилась палатка

Ранее Григориадис уже несколько дней пытался разбить палатку у парламента, но полиция задержала его при попытке установления 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T14:46+0400

2023-06-04T14:46+0400

2023-06-04T15:42+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

мвд грузии

акция против закона об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/02/250232265_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef880b348e34b4b5293fbe1444e00052.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Отец обвиняемого в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества Бека Григориадис установил палатку у заднего входа в парламент Грузии в Тбилиси. Григориадис уже несколько дней пытался разбить палатку у парламента. Полиция задержала его 2 июня при попытке установления. Беку Григориадиса выпустили спустя 48 часов и обязали выплатить штраф в размере 2 тысяч лари (более 750 долларов). По словам Григориадиса, его сын Лазаре заслуживает наказания, но не в условиях сегодняшней судебной системы. Мартовские протесты в Тбилиси – задержан отец обвиняемого в нападении на полицейских >>Тбилисский горсуд в мае оставил Лазаре Григориадиса в заключении на время следствия. С решением суда и самим фактом задержания не согласна часть грузинской оппозиции и его родные. Последние дни Бека Григориадис и его сторонники устраивали немногочисленные акции возле здания парламента, требуя освободить обвиняемого. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.По делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Обвиняемый в метании "коктейля Молотова" в полицейских в Тбилиси остался за решеткой>>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог. По данным грузинских СМИ, Лазаре Григориадис ранее был судим за насилие: два года назад он был привлечен к уголовной ответственности за насилие в отношении отца. Согласно полученным материалам уголовного дела, Лазаре ранил отца холодным оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, мвд грузии, акция против закона об иноагентах