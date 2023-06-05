https://sputnik-georgia.ru/20230605/soobschenie-o-minirovanii-okazalos-lozhnym--tts-na-okraine-tbilisi-vozobnovit-rabotu-278307390.html
Сообщение о минировании оказалось ложным – ТЦ на окраине Тбилиси возобновит работу
Сообщение о минировании оказалось ложным – ТЦ на окраине Тбилиси возобновит работу
Сегодня в суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств, после чего была начата эвакуация из зданий 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T23:37+0400
2023-06-05T23:37+0400
2023-06-05T23:53+0400
грузия
новости
происшествия
east point
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23931/10/239311047_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_75f3c26c55b893194c0f2fb401f84e62.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Завершена вся необходимая работа для обеспечения безопасности посетителей в торговом и развлекательном центре East Point , говорится в сообщении ТРЦ. Несколько часов назад в информационный центр East Point поступило сообщение о том, что торговый центр заминирован. Сотрудники ТЦ связались по номеру 112 в соответствии с инструкцией по технике безопасности, а также эвакуировали посетителей. "Выполнены все необходимые для безопасности работы и составлен соответствующий протокол", – говорится в сообщении. Торговый центр продолжит работу завтра с 10:00 по местному времени. Между тем, ложным оказалось сообщение о наличии взрывчатых веществ на территории частной школы "Британо-грузинская академия" в Тбилиси. В понедельник утром администрация школы получила по электронной почте сообщение о том, что в задании находится бомба. Все учащиеся были эвакуированы. МВД Грузии начало расследование в связи с инцидентом. Кроме того, сегодня в суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств, после чего была начата эвакуация из зданий. Спецслужбы проводят проверку сообщений.Эвакуация из заданий судов в Тбилиси и в регионах – поступили сообщения о минировании >>Также сегодня эвакуация прошла и в двух других торговых центрах Тбилиси. Информация о наличии в здании взрывчатого вещества поступила на почту торгового центра "Глдани молл" на окраине столицы. Служба безопасности ТЦ осуществила реагирование, эвакуировала здание и уведомила правоохранительные органы. В настоящее время в "Глдани Молл" ведутся следственные действия, торговый центр возобновит работу в обычном режиме с 10:00 до 22:00 с завтрашнего дня.О взрывчатом веществе в 18:00 сообщили администрации ТЦ "Тбилиси централа". В настоящее время на территории работают кинологи и идет процесс проверки здания. Работу торговый центр возобновит завтра в 09:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23931/10/239311047_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_2bd41f9babd164d8bd47a6e56f4406ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, east point, тбилиси
грузия, новости, происшествия, east point, тбилиси
Сообщение о минировании оказалось ложным – ТЦ на окраине Тбилиси возобновит работу
23:37 05.06.2023 (обновлено: 23:53 05.06.2023)
Сегодня в суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств, после чего была начата эвакуация из зданий
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Завершена вся необходимая работа для обеспечения безопасности посетителей в торговом и развлекательном центре East Point , говорится в сообщении ТРЦ.
Несколько часов назад в информационный центр East Point поступило сообщение о том, что торговый центр заминирован. Сотрудники ТЦ связались по номеру 112 в соответствии с инструкцией по технике безопасности, а также эвакуировали посетителей.
"Выполнены все необходимые для безопасности работы и составлен соответствующий протокол", – говорится в сообщении.
Торговый центр продолжит работу завтра с 10:00 по местному времени.
Между тем, ложным оказалось сообщение о наличии взрывчатых веществ на территории частной школы "Британо-грузинская академия" в Тбилиси. В понедельник утром администрация школы получила по электронной почте сообщение о том, что в задании находится бомба. Все учащиеся были эвакуированы.
МВД Грузии начало расследование в связи с инцидентом.
Кроме того, сегодня в суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств, после чего была начата эвакуация из зданий. Спецслужбы проводят проверку сообщений.
Также сегодня эвакуация прошла и в двух других торговых центрах Тбилиси. Информация о наличии в здании взрывчатого вещества поступила на почту торгового центра "Глдани молл" на окраине столицы.
Служба безопасности ТЦ осуществила реагирование, эвакуировала здание и уведомила правоохранительные органы. В настоящее время в "Глдани Молл" ведутся следственные действия, торговый центр возобновит работу в обычном режиме с 10:00 до 22:00 с завтрашнего дня.
О взрывчатом веществе в 18:00 сообщили администрации ТЦ "Тбилиси централа". В настоящее время на территории работают кинологи и идет процесс проверки здания. Работу торговый центр возобновит завтра в 09:00.