https://sputnik-georgia.ru/20230605/soobschenie-o-minirovanii-okazalos-lozhnym--tts-na-okraine-tbilisi-vozobnovit-rabotu-278307390.html

Сообщение о минировании оказалось ложным – ТЦ на окраине Тбилиси возобновит работу

Сообщение о минировании оказалось ложным – ТЦ на окраине Тбилиси возобновит работу

Сегодня в суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств, после чего была начата эвакуация из зданий 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T23:37+0400

2023-06-05T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Завершена вся необходимая работа для обеспечения безопасности посетителей в торговом и развлекательном центре East Point , говорится в сообщении ТРЦ. Несколько часов назад в информационный центр East Point поступило сообщение о том, что торговый центр заминирован. Сотрудники ТЦ связались по номеру 112 в соответствии с инструкцией по технике безопасности, а также эвакуировали посетителей. "Выполнены все необходимые для безопасности работы и составлен соответствующий протокол", – говорится в сообщении. Торговый центр продолжит работу завтра с 10:00 по местному времени. Между тем, ложным оказалось сообщение о наличии взрывчатых веществ на территории частной школы "Британо-грузинская академия" в Тбилиси. В понедельник утром администрация школы получила по электронной почте сообщение о том, что в задании находится бомба. Все учащиеся были эвакуированы. МВД Грузии начало расследование в связи с инцидентом. Кроме того, сегодня в суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств, после чего была начата эвакуация из зданий. Спецслужбы проводят проверку сообщений.Эвакуация из заданий судов в Тбилиси и в регионах – поступили сообщения о минировании >>Также сегодня эвакуация прошла и в двух других торговых центрах Тбилиси. Информация о наличии в здании взрывчатого вещества поступила на почту торгового центра "Глдани молл" на окраине столицы. Служба безопасности ТЦ осуществила реагирование, эвакуировала здание и уведомила правоохранительные органы. В настоящее время в "Глдани Молл" ведутся следственные действия, торговый центр возобновит работу в обычном режиме с 10:00 до 22:00 с завтрашнего дня.О взрывчатом веществе в 18:00 сообщили администрации ТЦ "Тбилиси централа". В настоящее время на территории работают кинологи и идет процесс проверки здания. Работу торговый центр возобновит завтра в 09:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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