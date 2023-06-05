https://sputnik-georgia.ru/20230605/za-chto-seme-gruzinskogo-oppozitsionera-perechislili-bolee-52-mln-rubley-iz-rossii-278299955.html

За что семье грузинского оппозиционера перечислили более 5,2 млн рублей из России?

За что семье грузинского оппозиционера перечислили более 5,2 млн рублей из России?

Элене Хоштария утверждает, что ее отец – наследник художника, который в XX веке работал в Мариинском театре, и деньги, которые перечисляют из России, это... 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T18:29+0400

2023-06-05T18:29+0400

2023-06-05T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвиняет лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария в двойных стандартах и сомневается в том, что перечисленные из России деньги – это всего лишь гонорар, который выплачивают ее семье за авторские права. В СМИ распространилась информация о поступлении денег из России на счета членов семьи Хоштария, которая представляет собой прозападную оппозицию, и постоянно обвиняет власти Грузии в работе на Россию. Только 22 мая текущего года было перечислено более 2,5 миллиона рублей. В общей сложности с 2021 года семья Хоштария получила более 5,2 миллиона рублей. По словам депутата, то, что ее сторонники пытаются "беспрецедентно аморально оправдать" указанный факт, ставит в еще более тяжелое положение радикальную оппозицию в целом. Двойные стандарты грузинской оппозиции - видео>>Еще в прошлом году Хоштария подтвердила информацию о перечислениях из России, ответив, что ее отец является наследником художника Солико Вирсаладзе, который в XX веке работал в Мариинском театре Санкт-Петербурга, и чьи спектакли ставятся во всем мире. Соответственно, как утверждает Хоштария, гонорары начисляются со всех его постановок уже более 25 лет. А с Российским авторским обществом (РАО), по словам оппозиционера, отношения разорваны. Между тем, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе сомневается, что семья Хоштария получает такую большую сумму денег лишь в качестве гонорара. По мнению политика, невообразимо и оскорбительно говорить общественности о том, что речь идет о якобы каком-то гонораре, учитывая сумму. Откуда у оппозиционера Хоштария деньги? "Грузинская мечта" требует разъяснений>>Элене Хоштария – один из самых ярких оппозиционных политиков в Грузии. Она выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова. Бывший член некогда правящей партии "Единое национальное движение" и партии "Европейская Грузия – движение за свободу" в марте 2021 года основала новое политическое движение под названием "Дроа", что в переводе с грузинского значит "пришло время" или "пора". Осенью 2016 года Хоштария вошла в парламент по спискам "Единого национального движения", но после раскола примкнула к новообразовавшейся "Европейской Грузии". В 2017 году Хоштария пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место. Осенью 2020 года Хоштария прошла в парламент по спискам "Европейской Грузии", но в феврале 2022 года ее лишили мандата за систематические пропуски пленарных заседаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, элене хоштария, солико вирсаладзе