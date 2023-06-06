https://sputnik-georgia.ru/20230606/importozameschenie---gruziya-budet-sama-vyraschivat-sazhentsy-olivkovykh-derevev-278339099.html
Импортозамещение – Грузия будет сама выращивать саженцы оливковых деревьев
Импортозамещение – Грузия будет сама выращивать саженцы оливковых деревьев
В питомнике девять разных сортов саженцев и идет активная работа над выведением сорта грузинской оливы 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T23:24+0400
2023-06-06T23:24+0400
2023-06-07T00:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Первое оливковое саженцевое хозяйство в селе Сакобо Сигнахского муниципалитета (регион Кахети) планирует вырастить до полумиллиона саженцев в 2023 году, тем самым заменив ею импортированную продукцию, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Первое оливковое саженцевое хозяйство было организовано при финансовой поддержке Агентства развития села. Компания "Джеолаив" инвестировала более 3 миллионов лари, 250 тысяч лари из которых – государственное софинансирование, более 650 тысяч лари – льготный агрокредит в рамках госпрограммы "Посади будущее". По словам министра, очень важно замещать импорт, а для фермеров – иметь возможность приобретать саженцы местного производства, которые в дальнейшем будут отличаться высокими урожаями и качественной продукцией. По словам одного из основателей "Джеолаив" бизнесмена Георгия Сванидзе, 100% саженцев оливок были импортированы в Грузию, и новый питомник заменит импорт местным производством. "В питомнике девять разных сортов саженцев, и мы активно работаем над выведением сорта грузинской оливы, который будет максимально адаптирован к климату страны", – сказал Сванидзе. Десять миллионов на деревья: в Грузии появятся новые сады >>Министерство сельского хозяйства Грузии в марте 2015 года объявило о начале реализации нового проекта "Посади будущее", который осуществляется в рамках "Единых агропроектов" Агентства по управлению сельскохозяйственными проектами, финансируемых из госбюджета. Целью проекта является максимальное содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйства во всех муниципалитетах Грузии (кроме Тбилиси, Рустави, Батуми и Поти). Программа "Посади будущее", которая предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов, позволила создать конкурентоспособные и современные хозяйства. Кредиты для грузинских фермеров станут доступнее >>С 2015 по 31 мая 2023 года в рамках компонента саженцевых хозяйств государственной программы "Посади будущее" 14 бенефициаров получили софинансирование. Сумма инвестиций превышает 6 миллионов лари, из которых софинансирование Агентства развития села составило более 3,6 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии
Импортозамещение – Грузия будет сама выращивать саженцы оливковых деревьев
23:24 06.06.2023 (обновлено: 00:00 07.06.2023)
В питомнике девять разных сортов саженцев и идет активная работа над выведением сорта грузинской оливы
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Первое оливковое саженцевое хозяйство в селе Сакобо Сигнахского муниципалитета (регион Кахети) планирует вырастить до полумиллиона саженцев в 2023 году, тем самым заменив ею импортированную продукцию, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
Первое оливковое саженцевое хозяйство было организовано при финансовой поддержке Агентства развития села. Компания "Джеолаив" инвестировала более 3 миллионов лари, 250 тысяч лари из которых – государственное софинансирование, более 650 тысяч лари – льготный агрокредит в рамках госпрограммы "Посади будущее".
"В рамках программы "Посади будущее" мы уже профинансировали до 16 саженцевых хозяйств, в том числе это саженцевое хозяйство, которое является первым оливковым питомником и в этом году планирует вырастить около 500 тысяч саженцев. В будущие годы масштаб увеличится до одного млн саженцев", – сказал Шамугия во время посещения хозяйства.
По словам министра, очень важно замещать импорт, а для фермеров – иметь возможность приобретать саженцы местного производства, которые в дальнейшем будут отличаться высокими урожаями и качественной продукцией.
По словам одного из основателей "Джеолаив" бизнесмена Георгия Сванидзе, 100% саженцев оливок были импортированы в Грузию, и новый питомник заменит импорт местным производством.
"В питомнике девять разных сортов саженцев, и мы активно работаем над выведением сорта грузинской оливы, который будет максимально адаптирован к климату страны", – сказал Сванидзе.
Министерство сельского хозяйства Грузии в марте 2015 года объявило о начале реализации нового проекта "Посади будущее", который осуществляется в рамках "Единых агропроектов" Агентства по управлению сельскохозяйственными проектами, финансируемых из госбюджета. Целью проекта является максимальное содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйства во всех муниципалитетах Грузии (кроме Тбилиси, Рустави, Батуми и Поти).
Программа "Посади будущее", которая предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов, позволила создать конкурентоспособные и современные хозяйства.
С 2015 по 31 мая 2023 года в рамках компонента саженцевых хозяйств государственной программы "Посади будущее" 14 бенефициаров получили софинансирование.
Сумма инвестиций превышает 6 миллионов лари, из которых софинансирование Агентства развития села составило более 3,6 млн лари.