https://sputnik-georgia.ru/20230606/klyuch-k-pobede-na-vyborakh-tochno-ne-u-natsdvizheniya--oppozitsionnyy-deputat-278335911.html

Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат

Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат

Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года, и в законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T20:28+0400

2023-06-06T20:28+0400

2023-06-06T20:28+0400

грузия

новости

политика

хатия деканоидзе

леван хабеишвили

ника мелия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Ключ к победе на предстоящих парламентских выборах в Грузии в консолидации разных политических сил вне крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", заявила оппозиционный депутат, бывший член ЕНД Хатия Деканоидзе. Председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили на днях заявил, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах. По ее мнению, "Национальное движение" должно быть на своей собственной орбите. Любая партия, которая к нему присоединится, не сможет принести голоса "Национальному движению" и не сможет объединить собственных избирателей, отметила Деканоидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии >>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в "Нацдвижении"? "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонники умеренной политики Ники Мелия и сторонники радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили и экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. "Это самоубийство" – депутат о предложении лидера "Нацдвижения" небольшим партиям Грузии>>Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 гг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, хатия деканоидзе, леван хабеишвили, ника мелия, единое нацдвижение