https://sputnik-georgia.ru/20230606/premer-gruziya-gotova-prinyat-molodezhnyy-chempionat-evropy-po-futbolu-278333745.html

Премьер: Грузия готова принять молодежный чемпионат Европы по футболу

Премьер: Грузия готова принять молодежный чемпионат Европы по футболу

Подготовка и само проведение чемпионата невозможно без мира в стране, заявил премьер 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T19:01+0400

2023-06-06T19:01+0400

2023-06-06T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузия полностью готова к проведению молодежного чемпионата Европы по футболу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после посещения стадиона имени Рамаза Шенгелия. Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Матчи Euro пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. По словам премьера, подготовка и само проведение чемпионата было бы невозможно без мира в стране. "Все это было бы невозможно без мира, друзья. Мир – это главное. Мы смогли сохранить мир, стабильность и развитие. Все, что мы смогли, это заслуга мира и нашей правильной политики", – заявил премьер, отметив, что вся обновленная инфраструктура достанется будущим поколениям. Гарибашвили пожелал побед молодежной сборной Грузии на предстоящем чемпионате Европы. Правительство Грузии для подготовки спортивной инфраструктуры к юношескому чемпионату Европы по футболу выделило 115 миллионов лари. Всего к проведению турнира в стране построено и отремонтировано 10 инфраструктурных объектов. Проведено полное обновление стадионов имени Михаила Месхи в Тбилиси и стадиона имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси. Заменены травяное покрытие и техническое оборудование на стадионе имени Бориса Пайчадзе и еще на трех тренировочно-запасных стадионах в Тбилиси, а также на тренировочно-запасном стадионе в Сагурамо. Построены новые стадионы в Цхалтубо, Кобулети и Батуми. Объявлен расширенный состав сборной Грузии на чемпионат Европы до 21 года >>Абсолютно все стадионы оборудованы травяным покрытием стандарта УЕФА и соответствующей системой орошения и дренажа. Британские компании Labosport и SIS Pitches выполнили проектирование, монтаж и шеф-монтаж травяного покрытия для всех стадионов. Стадионы имени Михаила Месхи и Бориса Пайчадзе в Тбилиси, а также стадион имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси относятся к высшей, IV категории УЕФА. Работы по восстановлению и строительству стадионов осуществлял Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, кутаиси, ираклий гарибашвили, уефа, футбол, стадион