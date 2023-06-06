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https://sputnik-georgia.ru/20230606/svoboda-vyrazheniya-tozhe-imeet-predely---deputat-ot-gruzinskoy-mechty-278332696.html
Свобода выражения тоже имеет пределы – депутат от "Грузинской мечты"
Свобода выражения тоже имеет пределы – депутат от "Грузинской мечты"
В Тбилиси были задержаны участники акции в поддержку обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских масштабных акций в столице 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T18:00+0400
2023-06-06T18:41+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Свобода выражения тоже имеет пределы, и когда переходят эти границы, необходимо правовое реагирование, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, комментируя заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателя. Патель заявил, что США внимательно наблюдают за вопросом, связанным с задержанием людей, которые 2 июня участвовали в акции перед парламентом Грузии. Мирный протест – это основа демократии, и недостаточное проявление толерантности к иному мнению "не соответствует ценностям евроатлантической семьи, к которой желает присоединиться большинство населения Грузии", отметил он. Депутат считает, что Патель не был информирован о деталях инцидента и неизвестно, как был задан ему вопрос о случившемся. Небольшая группа активистов и представителей неправительственных организаций 2 июня устроили акцию в знак солидарности семье Лазаре Григориадиса, обвиняемого в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7-9 марта.Тбилисский горсуд в мае оставил Лазаре в заключении на время следствия. С решением суда и самим фактом задержания не согласна часть грузинской оппозиции и его родные. Отец обвиняемого Бека Григориадис 1 июня хотел установить палатку около здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси, но был задержан за неподчинение полиции. По словам Григориадиса, его сын Лазаре заслуживает наказания, но не в условиях сегодняшней судебной системы.У здания парламента в Тбилиси появилась палатка&gt;&gt;Поздно ночью 2 июня полиция разогнала акцию протеста перед зданием парламента, а несколько участников акции, в том числе представители НПО, были задержаны. На данный момент они все находятся на свободе. После задержания Народный защитник Грузии призвал МВД действовать в соответствии с требованиями закона и обеспечивать защиту свободы собраний и выражения мнений участников мирного митинга. Сами участники акции протеста утверждают, что их задержали незаконно и намерены обратиться в прокуратуру с требованием начать расследование и наказать тех полицейских, которые, предположительно, нарушили закон. Между тем 4 июня Бека Григоридис все-таки установил палатку около здания парламента.Детали дела В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.По делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Нападение на полицейских неприемлемо – глава МВД об акциях протеста в марте&gt;&gt;Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог. По данным грузинских СМИ, Лазаре Григориадис ранее был судим за насилие: два года назад он был привлечен к уголовной ответственности за насилие в отношении отца. Согласно полученным материалам уголовного дела, Лазаре ранил отца холодным оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах
политика, грузия, новости, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах

Свобода выражения тоже имеет пределы – депутат от "Грузинской мечты"

18:00 06.06.2023 (обновлено: 18:41 06.06.2023)
© Ministry of Justice of Georgia მიხეილ სარჯველაძე
მიხეილ სარჯველაძე - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
© Ministry of Justice of Georgia
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В Тбилиси были задержаны участники акции в поддержку обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских масштабных акций в столице
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Свобода выражения тоже имеет пределы, и когда переходят эти границы, необходимо правовое реагирование, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, комментируя заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателя.
Патель заявил, что США внимательно наблюдают за вопросом, связанным с задержанием людей, которые 2 июня участвовали в акции перед парламентом Грузии. Мирный протест – это основа демократии, и недостаточное проявление толерантности к иному мнению "не соответствует ценностям евроатлантической семьи, к которой желает присоединиться большинство населения Грузии", отметил он.

"Согласно общему конституционному подходу, и весь цивилизованный мир видит этот вопрос именно таким образом, свобода слова тоже имеет свои пределы. Когда переходят эти границы, необходимо правовое реагирование", – заявил глава комитета по правам человека журналистам.

Депутат считает, что Патель не был информирован о деталях инцидента и неизвестно, как был задан ему вопрос о случившемся.
Небольшая группа активистов и представителей неправительственных организаций 2 июня устроили акцию в знак солидарности семье Лазаре Григориадиса, обвиняемого в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7-9 марта.
Тбилисский горсуд в мае оставил Лазаре в заключении на время следствия. С решением суда и самим фактом задержания не согласна часть грузинской оппозиции и его родные. Отец обвиняемого Бека Григориадис 1 июня хотел установить палатку около здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси, но был задержан за неподчинение полиции. По словам Григориадиса, его сын Лазаре заслуживает наказания, но не в условиях сегодняшней судебной системы.
У здания парламента в Тбилиси появилась палатка>>
Поздно ночью 2 июня полиция разогнала акцию протеста перед зданием парламента, а несколько участников акции, в том числе представители НПО, были задержаны. На данный момент они все находятся на свободе.
После задержания Народный защитник Грузии призвал МВД действовать в соответствии с требованиями закона и обеспечивать защиту свободы собраний и выражения мнений участников мирного митинга.
Сами участники акции протеста утверждают, что их задержали незаконно и намерены обратиться в прокуратуру с требованием начать расследование и наказать тех полицейских, которые, предположительно, нарушили закон.
Между тем 4 июня Бека Григоридис все-таки установил палатку около здания парламента.

Детали дела

В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
По делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Нападение на полицейских неприемлемо – глава МВД об акциях протеста в марте>>
Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.
Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога.
В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.
По данным грузинских СМИ, Лазаре Григориадис ранее был судим за насилие: два года назад он был привлечен к уголовной ответственности за насилие в отношении отца. Согласно полученным материалам уголовного дела, Лазаре ранил отца холодным оружием.
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