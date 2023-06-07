https://sputnik-georgia.ru/20230607/brat-saakashvili-podtverdil-chto-zaklyuchennyy-eks-prezident-gruzii-snova-stal-ottsom-278372048.html

Брат Саакашвили подтвердил, что заключенный экс-президент Грузии снова стал отцом

Брат Саакашвили подтвердил, что заключенный экс-президент Грузии снова стал отцом

Михаил Саакашвили в заключении с октября 2021 года, а его четвертому ребенку – приблизительно полгода 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T21:20+0400

2023-06-07T21:20+0400

2023-06-07T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Брат Михаила Саакашвили Давид подтвердил информацию о том, что депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребенка от осужденного экс-президента Грузии, который с октября 2021 года находится в заключении, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна". Ясько сообщила, что родила от Саакашвили 1 июня. Однако еще в середине января 2023 года телеканал "Имеди" сообщил, что мать Саакашвили Гиули Аласания с нотариального согласия своего сына переоформила дорогостоящую квартиру в центре Киева на его дочь – Жасмин Ясько, а также передала крупную сумму в размере 1 млн гривен.Развелся ли Саакашвили официально с Сандрой Рулофс, с которой находился в браке много лет, пока неизвестно. О своих отношениях с Ясько он признался незадолго до ареста осенью 2021 года.В свою очередь экс-первая леди Грузии заявила, что обнародованное видео Саакашвили с Ясько было для нее неожиданностью, а форма – неприемлемой.Саакашвили переоформил роскошную квартиру в центре Киева на внебрачную дочь от Ясько – ТВ >>В браке с Рулофс у Саакашвили двое сыновей – Эдуард (1995 года рождения) и Николоз (2005 года рождения).В преддверии 2022 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые рассказал о том, что у него есть дочь Элис-Мария Саакашвили от певицы Софо Нижарадзе. При этом он назвал ее своим самым младшим ребенком.Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, давид саакашвили, сандра рулофс