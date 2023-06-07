https://sputnik-georgia.ru/20230607/delo-o-skandalnykh-seks-video-s-nesovershennoletnimi-v-gruzii-zaderzhan-pervyy-obvinyaemyy-278373149.html
Дело о скандальных секс-видео с несовершеннолетними в Грузии: задержан первый обвиняемый
Дело о скандальных секс-видео с несовершеннолетними в Грузии: задержан первый обвиняемый
Задержанный угрожал представительнице НПО за то, что она распространила информацию о насилии в отношении девочек с нарушением слуха 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T22:29+0400
2023-06-07T22:29+0400
2023-06-07T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Полиция задержала одного человека в рамках расследования дела о вероятном изнасиловании несовершеннолетних девочек с ограниченными возможностями здоровья за угрозы в адрес представителя НПО – инициатора расследования, говорится в сообщении МВД Грузии. С требованием начать расследование в следственные органы обратилась неправительственная организация "Альянс женщин с ОВЗ". Причиной обращения стала информация о видео-кадрах насилия сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет, распространяемых в интернет-чатах. В Грузии началось расследование скандальных секс-видео с несовершеннолетними>>По данным следствия, 38-летний обвиняемый из-за распространения информации угрожал лишением жизни представительнице НПО, его задержали по обвинению в угрозах. Следствие по основному делу, возбужденному по статье "Изнасилование", продолжается. Оно ведется сразу в Тбилиси, Аджарии и в регионе Имерети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.По данным НПО, видео сняты в разных городах в течение нескольких лет, и на них фигурируют лица с нарушением слуха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Дело о скандальных секс-видео с несовершеннолетними в Грузии: задержан первый обвиняемый
Задержанный угрожал представительнице НПО за то, что она распространила информацию о насилии в отношении девочек с нарушением слуха
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Полиция задержала одного человека в рамках расследования дела о вероятном изнасиловании несовершеннолетних девочек с ограниченными возможностями здоровья за угрозы в адрес представителя НПО – инициатора расследования, говорится в сообщении МВД Грузии.
С требованием начать расследование в следственные органы обратилась неправительственная организация "Альянс женщин с ОВЗ". Причиной обращения стала информация о видео-кадрах насилия сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет, распространяемых в интернет-чатах.
По данным следствия
, 38-летний обвиняемый из-за распространения информации угрожал лишением жизни представительнице НПО, его задержали по обвинению в угрозах.
Следствие по основному делу, возбужденному по статье "Изнасилование", продолжается. Оно ведется сразу в Тбилиси, Аджарии и в регионе Имерети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.
По данным НПО, видео сняты в разных городах в течение нескольких лет, и на них фигурируют лица с нарушением слуха.