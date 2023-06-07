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Детские инфекции добрались до взрослых: распространение ветрянки и скарлатины в Грузии
Детские инфекции добрались до взрослых: распространение ветрянки и скарлатины в Грузии
Cпециалист рассказала о тех инфекционных заболеваниях, которые во взрослом возрасте переносятся особенно тяжело 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T10:23+0400
2023-06-07T10:23+0400
2023-06-07T10:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Ветрянка и скарлатина – это инфекционные заболевания, встречающиеся в основном среди детей, однако в Грузии их начали выявлять и у взрослых, в том числе у беременных, заявила инфекционист Майя Буцашвили. Специалист считает, что это именно те инфекционные заболевания, которые нуждаются в особом внимании на данный момент. Она пояснила, что ветрянке характерна высокая температура под 40 градусов, и в некоторых случаях пациентов приходится госпитализировать. "Довольно увеличены случаи ветрянки среди взрослых, не один случай был зафиксирован среди беременных. Взрослые, а особенно беременные, нуждаются в антивирусном лечении, чтобы избежать осложнений", – отметила Буцашвили. При любой непонятной сыпи стоит сделать ПЦР-исследование мазка кожи, предупреждает инфекционист. "Будет хорошо, если люди будут знать, перенесли они ветрянку или нет, есть у них антитела или нет. Многие утверждают, что перенесли, но затем анализы показывают обратное", – говорит врач. Какие заболевания активизируются в летний сезон? Рекомендации грузинского инфекциониста >>После перенесения ветрянки вирус полностью не выходит из организма и остается в течение всей жизни, просто иммунитет человека может его контролировать. Однако часто вирус может осложниться в виде тяжелого заболевания – т. н. герпес-зостера.Буцашвили пояснила, что сыпь при герпес-зостере такая же, как при ветрянке. Отличие в том, что при этом заболевании у пациентов сильные боли, которые длятся месяцами, а иногда и годами. "Есть такой стереотип, что ну и что, что заболел ветрянкой, перенесет и все. Будет лучше, если вообще не перенесут. Раз и навсегда должно быть принято решение и начата вакцинация против ветрянки", – считает Буцашвили. Инфекционист объяснила, что ветрянка – это вирусное заболевание, а скарлатина – бактериальная. Скарлатину вызывает стрептококковая бактерия. Грузия названа передовой страной региона в вопросе управления редким заболеванием >>Случаи скарлатины в Грузии увеличились приблизительно два месяца назад. В отличие от ветрянки скарлатину обязательно нужно лечить антибиотиками, чтобы избежать серьезных осложнений. Буцашвили отметила, что больные скарлатиной не опасны для окружающих: спустя сутки после приема антибиотиков они перестают быть заразными. В целом, заболевание длится до 7 дней. В отличие от ветрянки скарлатиной можно заболеть повторно, поскольку есть много подтипов стрептококка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, болезнь, здравоохранение в грузии, здравоохранение
общество, грузия, новости, болезнь, здравоохранение в грузии, здравоохранение
Детские инфекции добрались до взрослых: распространение ветрянки и скарлатины в Грузии
10:23 07.06.2023 (обновлено: 10:36 07.06.2023)
Cпециалист рассказала о тех инфекционных заболеваниях, которые во взрослом возрасте переносятся особенно тяжело
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Ветрянка и скарлатина – это инфекционные заболевания, встречающиеся в основном среди детей, однако в Грузии их начали выявлять и у взрослых, в том числе у беременных, заявила инфекционист Майя Буцашвили.
Специалист считает, что это именно те инфекционные заболевания, которые нуждаются в особом внимании на данный момент.
"В основном ветрянку переносят в детском возрасте, но те, которые не перенесли ее в детстве, переносят в старшем возрасте и часто с осложнениями. Это может быть воспаление легких, неврологические осложнения и вторичные инфекции, когда на поврежденном участке кожи начинается бактериальное осложнение", – сказала эксперт в пресс-центре "Мтавари".
Она пояснила, что ветрянке характерна высокая температура под 40 градусов, и в некоторых случаях пациентов приходится госпитализировать.
"Довольно увеличены случаи ветрянки среди взрослых, не один случай был зафиксирован среди беременных. Взрослые, а особенно беременные, нуждаются в антивирусном лечении, чтобы избежать осложнений", – отметила Буцашвили.
При любой непонятной сыпи стоит сделать ПЦР-исследование мазка кожи, предупреждает инфекционист.
"Будет хорошо, если люди будут знать, перенесли они ветрянку или нет, есть у них антитела или нет. Многие утверждают, что перенесли, но затем анализы показывают обратное", – говорит врач.
После перенесения ветрянки вирус полностью не выходит из организма и остается в течение всей жизни, просто иммунитет человека может его контролировать. Однако часто вирус может осложниться в виде тяжелого заболевания – т. н. герпес-зостера.
Буцашвили пояснила, что сыпь при герпес-зостере такая же, как при ветрянке. Отличие в том, что при этом заболевании у пациентов сильные боли, которые длятся месяцами, а иногда и годами.
"Есть такой стереотип, что ну и что, что заболел ветрянкой, перенесет и все. Будет лучше, если вообще не перенесут. Раз и навсегда должно быть принято решение и начата вакцинация против ветрянки", – считает Буцашвили.
Инфекционист объяснила, что ветрянка – это вирусное заболевание, а скарлатина – бактериальная. Скарлатину вызывает стрептококковая бактерия.
Случаи скарлатины в Грузии увеличились приблизительно два месяца назад. В отличие от ветрянки скарлатину обязательно нужно лечить антибиотиками, чтобы избежать серьезных осложнений.
Буцашвили отметила, что больные скарлатиной не опасны для окружающих: спустя сутки после приема антибиотиков они перестают быть заразными. В целом, заболевание длится до 7 дней.
В отличие от ветрянки скарлатиной можно заболеть повторно, поскольку есть много подтипов стрептококка.