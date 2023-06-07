https://sputnik-georgia.ru/20230607/dzhon-malkovich-stanet-khedlaneyrom-mezhdunarodnogo-teatralnogo-festivalya-v-tbilisi--278344255.html
Джон Малкович станет хедланейром Международного театрального фестиваля в Тбилиси
Джон Малкович станет хедланейром Международного театрального фестиваля в Тбилиси
Известный актер сыграет с Ингеборгой Дапкунайте в спектакле "В одиночестве хлопковых полей" 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T11:01+0400
2023-06-07T11:01+0400
2023-06-07T11:08+0400
тбилисский международный театральный фестиваль
грузия
новости
культура
тбилиси
джон малкович
мака насрашвили
нино харатишвили
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Знаменитый американский актер Джон Малкович станет хедлайнером Международного тбилисского театрального фестиваля, который пройдет с 22 сентября по 18 октября, сообщают организаторы.В этом году в фестивале примут участие труппы из Польши, Латвии, Испании, Бельгии, Германии, Украины и Грузии, сообщила на презентации нового сезона замглавы службы образования, культуры, спорта и молодежи мэрии Тбилиси Мака Насрашвили. Международный литературный фестиваль открылся в столице Грузии >>Кроме Джона Малковича, который сыграет с Ингеборгой Дапкунайте в спектакле "В одиночестве хлопковых полей", в 2023 году в числе хедлайнеров фестиваля названы известная грузинская писательница Нино Харатишвили, польский режиссер Лукаш Тварковски и другие. "В одиночестве хлопковых полей" – пьеса французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса. В центре сюжета – история тайной встречи двух незнакомцев. У одного из них есть то, в чем нуждается другой, и чтобы поделиться этим, ему необходимо найти способ объяснить другому, в чем они нуждаются.Программа фестиваля состоит из трех частей: международная программа (30 сентября–18 октября), программа грузинских спектаклей (22 сентября–27 октября), а также мастер-классы, тренинги, дискуссии с профессионалами отрасли. Месхетский театр представит Грузию на фестивале в Румынии >>Международная программа фестиваля откроется 30 сентября спектаклем студии Theatergallery – "Сотрудники" в постановке поляка Лукаша Тварковски. Полная программа фестиваля здесь.Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы. Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский международный театральный фестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси, джон малкович, мака насрашвили, нино харатишвили
тбилисский международный театральный фестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси, джон малкович, мака насрашвили, нино харатишвили
Джон Малкович станет хедланейром Международного театрального фестиваля в Тбилиси
11:01 07.06.2023 (обновлено: 11:08 07.06.2023)
Известный актер сыграет с Ингеборгой Дапкунайте в спектакле "В одиночестве хлопковых полей"
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Знаменитый американский актер Джон Малкович станет хедлайнером Международного тбилисского театрального фестиваля, который пройдет с 22 сентября по 18 октября, сообщают организаторы.
В этом году в фестивале примут участие труппы из Польши, Латвии, Испании, Бельгии, Германии, Украины и Грузии, сообщила на презентации нового сезона замглавы службы образования, культуры, спорта и молодежи мэрии Тбилиси Мака Насрашвили.
Кроме Джона Малковича, который сыграет с Ингеборгой Дапкунайте в спектакле "В одиночестве хлопковых полей", в 2023 году в числе хедлайнеров фестиваля названы известная грузинская писательница Нино Харатишвили, польский режиссер Лукаш Тварковски и другие.
"В одиночестве хлопковых полей" – пьеса французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса. В центре сюжета – история тайной встречи двух незнакомцев. У одного из них есть то, в чем нуждается другой, и чтобы поделиться этим, ему необходимо найти способ объяснить другому, в чем они нуждаются.
Программа фестиваля состоит из трех частей: международная программа (30 сентября–18 октября), программа грузинских спектаклей (22 сентября–27 октября), а также мастер-классы, тренинги, дискуссии с профессионалами отрасли.
Международная программа фестиваля откроется 30 сентября спектаклем студии Theatergallery – "Сотрудники" в постановке поляка Лукаша Тварковски. Полная программа фестиваля здесь
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Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы.
Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.
Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.