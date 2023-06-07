https://sputnik-georgia.ru/20230607/dzhon-malkovich-stanet-khedlaneyrom-mezhdunarodnogo-teatralnogo-festivalya-v-tbilisi--278344255.html

Джон Малкович станет хедланейром Международного театрального фестиваля в Тбилиси

Джон Малкович станет хедланейром Международного театрального фестиваля в Тбилиси

Известный актер сыграет с Ингеборгой Дапкунайте в спектакле "В одиночестве хлопковых полей" 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T11:01+0400

2023-06-07T11:01+0400

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тбилисский международный театральный фестиваль

грузия

новости

культура

тбилиси

джон малкович

мака насрашвили

нино харатишвили

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Знаменитый американский актер Джон Малкович станет хедлайнером Международного тбилисского театрального фестиваля, который пройдет с 22 сентября по 18 октября, сообщают организаторы.В этом году в фестивале примут участие труппы из Польши, Латвии, Испании, Бельгии, Германии, Украины и Грузии, сообщила на презентации нового сезона замглавы службы образования, культуры, спорта и молодежи мэрии Тбилиси Мака Насрашвили. Международный литературный фестиваль открылся в столице Грузии >>Кроме Джона Малковича, который сыграет с Ингеборгой Дапкунайте в спектакле "В одиночестве хлопковых полей", в 2023 году в числе хедлайнеров фестиваля названы известная грузинская писательница Нино Харатишвили, польский режиссер Лукаш Тварковски и другие. "В одиночестве хлопковых полей" – пьеса французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса. В центре сюжета – история тайной встречи двух незнакомцев. У одного из них есть то, в чем нуждается другой, и чтобы поделиться этим, ему необходимо найти способ объяснить другому, в чем они нуждаются.Программа фестиваля состоит из трех частей: международная программа (30 сентября–18 октября), программа грузинских спектаклей (22 сентября–27 октября), а также мастер-классы, тренинги, дискуссии с профессионалами отрасли. Месхетский театр представит Грузию на фестивале в Румынии >>Международная программа фестиваля откроется 30 сентября спектаклем студии Theatergallery – "Сотрудники" в постановке поляка Лукаша Тварковски. Полная программа фестиваля здесь.Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы. Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисский международный театральный фестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси, джон малкович, мака насрашвили, нино харатишвили