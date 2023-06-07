https://sputnik-georgia.ru/20230607/gribnaya-ferma-na-lune--innovatsionnaya-razrabotka-uchenykh-rossii-278347040.html
Грибная ферма на Луне – инновационная разработка ученых России
Грибная ферма на Луне – инновационная разработка ученых России
Поставка космонавтам еды – наиболее актуальная проблема современной космонавтики 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T15:01+0400
2023-06-07T15:01+0400
2023-06-07T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Российские ученые предложили идею межпланетной станции, которая будет способна снабжать космонавтов полезным продуктом – грибами, пишет РИА Новости. Авторы задумки – исследователи Сибирского федерального университета (СФУ). По их словам, разработанная ими ферма обеспечит наиболее эффективную урожайность с 1 кв. м посевной площади. Результаты их исследования опубликованы в Heliyon.Систематическая поставка космонавтам еды – наиболее актуальная проблема современной космонавтики. Обычно космонавтам поставляются готовые продукты с Земли. При этом каждый из членов экипажа потребляет в среднем 1,5 кг пищи в сутки.Однако эксперты утверждают: чем дальше от Земли находятся космонавты, тем больше усилий и времени тратится на их жизнеобеспечение. Россия возобновит лунную программу >>Поэтому идея с оборудованием ферм с растительной пищей актуальна не только для полетов к ближайшим космическим объектам, но и для более длительных путешествий.Речь идет о возобновленной лунной программе РФ к 2035–2040 гг. В рамках проекта планируется построить необходимую инфраструктуру на Луне, а именно – создать помещение для выращивания пищи прямо на борту.На данное время одной из самых перспективных вариантов снабжений космонавтов во время миссий на обитаемых станциях эксперты называют практику биорегенеративной системы жизнеобеспечения.В частности, во время таких технологий перерабатываются отходы растительного или животного происхождения в среду для выращивания другой пищи.Что касается ученых СФУ, они совместно с коллегами из Института биофизики Сибирского отделения РАН создали проект фермы, на которой есть возможность эффективно культивировать вешенки. В России создали принципиально новый "компас" для космоса >>Как объясняют ученые, эти грибы содержат много белка, витаминов и антиоксидантов, смягчающих воздействие заряженных частиц на космонавтов. Они довольно неприхотливы, а технология выращивания достаточно проста. Ученые считают, что данные, полученные в ходе исследования, могут стать отправной точкой при разработке технологии выращивания вешенок и на лунной ферме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наука, наука, ученые, луна, в мире, новости
наука, наука, ученые, луна, в мире, новости
Грибная ферма на Луне – инновационная разработка ученых России
Поставка космонавтам еды – наиболее актуальная проблема современной космонавтики
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik.
Российские ученые предложили идею межпланетной станции, которая будет способна снабжать космонавтов полезным продуктом – грибами, пишет РИА Новости
.
Авторы задумки – исследователи Сибирского федерального университета (СФУ). По их словам, разработанная ими ферма обеспечит наиболее эффективную урожайность с 1 кв. м посевной площади. Результаты их исследования опубликованы
в Heliyon.
Систематическая поставка космонавтам еды – наиболее актуальная проблема современной космонавтики. Обычно космонавтам поставляются готовые продукты с Земли. При этом каждый из членов экипажа потребляет в среднем 1,5 кг пищи в сутки.
Однако эксперты утверждают: чем дальше от Земли находятся космонавты, тем больше усилий и времени тратится на их жизнеобеспечение.
Поэтому идея с оборудованием ферм с растительной пищей актуальна не только для полетов к ближайшим космическим объектам, но и для более длительных путешествий.
Речь идет о возобновленной лунной программе РФ к 2035–2040 гг. В рамках проекта планируется построить необходимую инфраструктуру на Луне, а именно – создать помещение для выращивания пищи прямо на борту.
На данное время одной из самых перспективных вариантов снабжений космонавтов во время миссий на обитаемых станциях эксперты называют практику биорегенеративной системы жизнеобеспечения.
В частности, во время таких технологий перерабатываются отходы растительного или животного происхождения в среду для выращивания другой пищи.
Что касается ученых СФУ, они совместно с коллегами из Института биофизики Сибирского отделения РАН создали проект фермы, на которой есть возможность эффективно культивировать вешенки.
Как объясняют ученые, эти грибы содержат много белка, витаминов и антиоксидантов, смягчающих воздействие заряженных частиц на космонавтов. Они довольно неприхотливы, а технология выращивания достаточно проста.
Ученые считают, что данные, полученные в ходе исследования, могут стать отправной точкой при разработке технологии выращивания вешенок и на лунной ферме.